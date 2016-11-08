4 أشخاص بينهم حارس بناية يغتصبون فتاة عربيّة في الكويت

الكويت ـ اتهمت طالبة عربية تبلغُ من العمر 27 عاماً 4 اشخاص بينهم حارس بناية، بالاعتداء عليها واغتصابها في الكويت.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني، قوله إنّ الطالبة تقدّمت إلى مخفر القيروان، وسردت لهم ما حدث معها بدءًا من يوم الجمعة حتى يوم الأحد، إذ قالت إنها تعرفت على شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها أن تأتي إلى منزله في منطقة القيروان، واستجابت لطلبه وذهبت إلى المنزل المذكور بمحض إرادتها باستخدام تاكسي تحت الطلب دفع له المتهم الأول قيمة الأجرة.

وأضافت “حدث اعتداء عليَّ يوم الجمعة وبعد نحو 3 ساعات اتصل المتهم الأول بشخص ثان وطلب منه أن يأتي لاصطحابي إلى محل إقامتي في السالمية، وإذ بالشخص الثاني يطلب مني أن نذهب إلى شقة في الرقعي بالإيجار اليومي، فذهبت معه وقام الشخص الثاني بدعوة شخص ثالث وجرى الاعتداء عليّ، وحضر شخص رابع عرفت أنه حارس البناية التي أقمت فيها”.

وأمر وكيل نيابة الجهراء بتكليف مباحث المنطقة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين لتوجيه تهمة اعتداء لهم بناء على إفادات المبلغة.

هذا وقدمت الطالبة لرجال مخفر القيروان أرقام هواتف المتهمين في القضية.

وأشارت المجني عليها إلى أن المتهمين إما مواطنون كويتيون أو خليجيون أو “بدون” حسب اللهجة التي تحدثوا بها.