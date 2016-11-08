مئات السوريين يفرّون من الرقة

عين عيسى (الرقة)- رويترز- فرّ مئات السوريين من أطراف مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” اليوم الثلاثاء، حيث بدأت “قوات سوريا الديمقراطية” التي تدعمها الولايات المتحدة هجوما لاستعادة المدينة من المتشددين.

واتجه رجال ونساء وأطفال إلى قرية عين عيسى القريبة التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”.

وقالت امرأة من الفارين إن الحياة في الرقة تحت سيطرة “الدولة الإسلامية” كانت غير محتملة.

وأضافت “داعش ع اللبس ع البراقع كل شيء محاسبينا. الخبز غالي كل شيء غالي متحاسبين حساب الله يحاسبهم. هو ربهم يحاسبهم إن شاء الله”.

وقالت أخرى تدعى فاطمة إنها فرت من الموت.

وقالت “والله يا أخي كنا مخنوقين خنق الله وكيلك طول النهار لابسين براقع..تستروا تستروا هاي شغلتهم.. ولا نقدر نقول يا لطيف وطلعنا الحمد لله بالسلامة”.

بدأ تحالف عربي كردي تدعمه الولايات المتحدة حملة لاستعادة مدينة الرقة التي يتحصن بها التنظيم منذ قرابة الثلاثة أعوام بالهجوم على أرض تبعد 50 كيلومترا شمالي المدينة في عملية تعرف باسم غضب الفرات.

وستكون معركة الرقة صعبة بكل المعايير مثل الهجوم الحالي على مدينة الموصل العراقية نظرا لأن المدينتين أكبر معقلين رئيسيين لتنظيم “الدولة الإسلامية” المتشدد في العراق وسوريا.