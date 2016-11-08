مصادر عسكرية تؤكد مقتل مفتي تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة سرت الليبية





سرت (ليبيا)- د ب ا- أكّدت مصادر عسكرية مقربة من قوات عملية “البنيان المرصوص”، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، اليوم الثلاثاء، مقتل حسن الكرامي ، مفتي تنظيم “الدولة الإسلامية” وأحد أبرز قادة التنظيم الإرهابي في مدينة سرت الليبية.

وبحسب تلك المصادر، فإن الكرامي قتل بنيران قوات “البنيان المرصوص” في مدينة سرت، بحسب موقع″بوابة افريقيا الاخبارية” الليبي.

وأضافت المصادر أن عائلة الكرامي، أكدت خبر مقتله بعد خروجها من منطقة الجيزة البحرية في سرت هرباً من المواجهات. وتقول عائلة الكرامي، إنه قتل في أواخر آب/ أغسطس الماضي, أثناء الاشتباكات مع قوات “البنيان المرصوص”.

ووفقاً لعدد من إصدارات “الدولة الإسلامية”، فإن الكرامي يعتبر المفتي الشرعي للتنظيم بمدينة سرت.

يشار الى ان عملية “البنيان المرصوص” انطلقت منذ ايار/مايو الماضي لتطهير مدينة سرت من تنظيم “الدولة” الذي بسط سيطرته على المدينة في منتصف عام 2014.