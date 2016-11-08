اعتقال 20 من النازيين الجدد في البرتغال





لشبونة- رويترز- ألقت وحدة مكافحة الإرهاب الوطنية في البرتغال القبض على 20 من القوميين المتشددين اليوم الثلاثاء، في عملية شملت إجراءات تفتيش بأنحاء متفرقة من البلاد في إطار تحقيق عن محاولة قتل وجرائم كراهية.

وقال مكتب الادعاء في لشبونة في بيان إن المعتقلين ينتمون إلى جماعة هامرسكن نيشن للنازيين الجدد، التي يقع مقرها في مدينة دالاس الأمريكية.

وأضاف البيان “سعوا في بلادنا إلى طرد ومنع دخول أقليات عرقية إلى البرتغال علاوة على أمور أخرى”.

ولم يتسن الوصول لجماعة هامرسكن البرتغالية للتعليق.

وقال الادعاء إن الجرائم التي يجري التحقيق فيها وقعت بين عامي 2013 و 2015 وشملت محاولة قتل واحدة على الأقل وتمييزا دينيا وجنسيا.

والهجمات على المهاجرين واللاجئين نادرة في البرتغال، أفقر بلدان غرب أوروبا، التي تجتذب عددا أقل من الوافدين مقارنة بالبلدان الغنية مثل إسبانيا وفرنسا، لكن لها أقليات كبيرة العدد في مستعمراتها السابقة في أفريقيا وفي البرازيل والهند.