﻿مقتل 20 مدنيا بينهم عشرة أطفال جراء قصف النظام السوري لمدينة إدلب

بيروت – أ ف ب: قتل 20 مدنيا، بينهم عشرة أطفال وامرأتان حاملان، الثلاثاء، جراء قصف جوي ومدفعي استهدف منطقتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «استهدفت غارة جوية يرجح أنها روسية، شارعا في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل سبعة أطفال كانوا يلعبون أمام أحد المنازل فضلا عن امرأتين حاملين».

وأشار عبد الرحمن إلى أن بين القتلى ثلاثة أطفال أشقاء كانوا في زيارة إلى منزل جدهم، بالإضافة إلى طفلين شقيقين من عائلة أخرى.

ونفت وزارة الدفاع الروسية في بيان استهداف طائراتها لمنطقة خان شيخون. وأكدت «في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) لم تنفذ الطائرات الروسية أي طلعات جوية في هذه المنطقة ولم تشن أي غارات».

وفي وقت لاحق، أفاد المرصد عن مقتل «11 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات نفذتها طائرات حربية وقصف مدفعي لقوات النظام على قرية بعربو في ريف إدلب الجنوبي الغربي».

ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانت الطائرات الحربية روسية او سورية.

وغالبا ما تتعرض محافظة إدلب لغارات جوية روسية أو سورية.

ويسيطر «جيش الفتح»، وهو تحالف فصائل إسلامية وجهادية أهمها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) على كامل محافظة ادلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين.

وعلى جبهة أخرى في شمال سوريا، حققت قوات النظام السوري تقدما عند الأطراف الغربية لمدينة حلب حيث تدور منذ أكثر من عشرة أيام اشتباكات إثر هجوم شنه تحالف «جيش الفتح».

وأفاد عبد الرحمن أن قوات النظام سيطرت على مشروع 1070 في الأطراف الجنوبية الغربية بعد اشتباكات عنيفة، «ما يمكنها من تحصين مناطق سيطرتها في جنوب حلب».

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء استعادت السيطرة على مشروع 1070 شقة والمزارع والتلال المحيطة به جنوب غرب مدينة حلب».

وفي وقت لاحق، استعادت قوات النظام، وفق المرصد، قرية منيان المحاذية للأحياء الغربية بعدما كانت الفصائل الإسلامية سيطرت عليها خلال هجومها الأخير.

وتدور منذ 28 تشرين الأول/اكتوبر اشتباكات عند أطراف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في مدينة حلب إثر هجوم الفصائل الهادف إلى فك الحصار عن الأحياء الشرقية المحاصرة من النظام.

ومنذ بدء هجومها، أطلقت الفصائل المعارضة مئات القذائف والصواريخ على الأحياء الغربية ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 80 مدنيا، بينهم 27 طفلا، وفق حصيلة للمرصد السوري.

وفي ريف دمشق، نقلت سانا عن مصدر في الشرطة أن «الإرهابيين المنتشرين في مزارع مدينة حرستا في الغوطة الشرقية أطلقوا ظهر اليوم رصاص القنص باتجاه مدخل مشفى الشرطة في حرستا، ما أدى الى استشهاد ممرض وإصابة طبيبة بجروح».

وتتقاسم قوات النظام والفصائل المقاتلة السيطرة على مدينة حرستا الواقعة شرق دمشق.