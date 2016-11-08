﻿عريقات يطالب بعدم السماح لإسرائيل بتخريب المبادرة الفرنسية

غزة – «القدس العربي»: طالب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعدم إعطاء إسرائيل الفرصة لـ «تخريب» الجهود الفرنسية الهادفة لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الحالي، لوضع حل للقضية الفلسطينية، وذلك بعد إعلان إسرائيل رسميا رفضها لهذه المبادرة. وأكد أن اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس، بالمبعوث الدولي لعملية السلام بيير فيمون كان إيجابيا.

وقال في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إنه جرى خلال اللقاء «تبادل صادق وإيجابي للأفكار حول الهدف الرئيسي وهو إنهاء كامل للاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على دفع حل الدولتين للأمام، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967». وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية شجعت فرنسا على المضي قدما في مبادرتها الهادفة لعقد مؤتمر دولي للسلام، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية، الذي يرأس ملف المفاوضات الفلسطيني، أن الجانب الفلسطيني يدعم جهود فرنسا لعقد مؤتمر قبل نهاية العام. وقال «ستواصل فلسطين التعامل مع مختلف شركائها من أجل المضي قدما نحو تحقيق هذه الغاية». ودعا إلى عدم إعطاء إسرائيل الفرصة لـ «تخريب هذه المبادرة الدولية». وأضاف «إسرائيل هي الدولة التي لا ترفض فقط حضور المؤتمرات الدولية، لكنها ترفض الاعتراف بفلسطين، لتنفيذ الاتفاقات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة». وأوضح أن إسرائيل ترفض تنفيذ ما عليها من التزامات وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أنها تريد فقط الحفاظ على الوضع الراهن والاستمرار في سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

ودعا عريقات الى عدم سماح العالم لإسرائيل في العام المقبل بمواصلة الاعتراض على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف بأن يكون حرا.

وجاءت تصريحاته يوم أمس، في أعقاب زيارة المبعوث الفرنسي للمنطقة، من أجل الترويج مجددا لمبادرة بلاده، وبحث آخر المستجدات حولها، خاصة مع اقتراب نهاية العام، خاصة بعد إعلان إسرائيل مجددا رفضها لهذه المبادرة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا المبعوث الفرنسي رفض الحكومة الإسرائيلية لمبادرة السلام الفرنسية وعقد مؤتمر دولي نهاية العام بشأن الصراع مع الفلسطينيين. وحسب التقارير فإن اجتماعا عقد بين نائب رئيس مجلس الأمن القومي ياكوف ناغل والمحامي اسحاق مولخو، والمبعوث الدبلوماسي الخاص برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع المبعوث الفرنسي فيمون لبحث إمكانية استئناف عملية السلام على أساس المبادرة الفرنسية.

وأوضحت التقارير أن ناجل ومولخو أبلغا فيمون رفض إسرائيل رسميا شروطَ المبادرة، ورفضها عقد مؤتمر دولي يفرض أي مبادرة بهذا الشأن، وأكدا أن الحكومة الإسرائيلية لا ترى حلاً للصراع، سوى باستئناف المفاوضات المباشرة، ودون شروط مسبقة.

وأكدت نقلا عن مصادرها أن إسرائيل لن تشارك في أي مؤتمر دولي يعقد لبحث هذا الشأن، وأنهم يرون بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تضر بعملية السلام، وستمكن الرئيس محمود عباس من مواصلة التهرب من قرار الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط. وطالب المسؤولان الإسرائيليان فرنسا بالتوقف عن الترويج للمبادرة أو لعقد مؤتمر دولي أو أي عملية تتعارض مع مصالح إسرائيل ومواقفها.

وعقب ذلك أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الرفض الإسرائيلي الدائم لأي جهد دولي يؤدي إلى حل الدولتين وإقامة سلام دائم وقائم على الشرعية الدولية بعد «رسالة تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي». وأكد في تصريح صحافي أن الموقف الفلسطيني الواضح هو «مع مبادرة السلام الفرنسية سواء وافقت إسرائيل أم رفضت». وأضاف «على المجتمع الدولي أن يتخذ الموقف الحازم لوقف هذه السياسة الاحتلالية التي هي السبب الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة الذي أدى إلى تورط دول العالم جميعها فيما يجري في الشرق الأوسط وخلق حروبا لا نهاية لها».

وكانت فرنسا قد عقدت في الثالث من يونيو/ حزيران مؤتمرا وزاريا استكشافيا شارك فيه 25 وزيرا بينهم وزراء خارجية عرب، دون وجود ممثلين عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وجرى خلاله طرح أفكار فرنسا لعقد المؤتمر الدولي للسلام، الذي يأتي في ظل توقف عملية التفاوض منذ أكثر من عامين، بعد فشل الراعي الأمريكي في إيصال الطرفين لحلول على مدار السنوات العشرين الماضية، حول قضايا الحل النهائي.

وكان الرئيس عباس قد استقبل أول من أمس في مقر الرئاسة المبعوث الفرنسي الخاص، حيث رحب بجهود فرنسا الرامية إلى عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري لتحريك العملية السياسية. وأكد الرئيس دعم الجانب الفلسطيني الكامل للمبادرة الفرنسية.

بدوره أكد المبعوث الفرنسي، عزم فرنسا على عقد المؤتمر الدولي في باريس قبل نهاية العام، والتزام فرنسا بحل الدولتين على حدود عام 1967.