﻿اقتحام قبر يوسف في نابلس وهدم بنايتين سكنيتين في القدس

رام الله – «القدس العربي»:,داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخرطة حدادة في شارع النباتات جنين شمال الضفة الغربية، وأغلقتها بحجة أنها تستخدم في تصنيع الأسلحة، علما أن المخرطة نفسها كانت قد تعرضت للدهم والمصادرة قبل نحو شهرين. وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخرطة في شارع النباتات في جنين وقامت بشمعها وإغلاقها بلحام الأوكسجين وصادرت معداتها رغم أن ثلاث عائلات تعتاش من الورشة. وخلال مداهمة الورشة اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال، ورشق الفلسطينيون الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما أطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية دون أن يبلغ عن إصابات. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فارس حمارشة من مخيم جنين بعد اقتحامها المخيم.

وأغلقت المخرطة الثانية في مدينة يطا جنوب الخليل المحتلة لنفس الحجة، ليصل عدد المخارط التي أغلقت منذ مطلع العام الى36 مخرطة. وداهمت قوات الاحتلال البلدة جنوب الخليل وأغلقت ورشة الحدادة بتهمة أنها تستخدم لتصنيع الأسلحة. واعتقل صاحبها للتحقيق. ونفذ جيش الاحتلال عمليات دهم وتفتيش في العديد من منازل مدينة يطا بحجة عثور الاحتلال على أسلحة ووسائل قتالية وسكاكين ومواد وصفها بالتحريضية.

والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال يواصل مداهمة ورش الحدادة والمخارط في الضفة الغربية بذريعة استخدامها في تصنيع الأسلحة منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية قبل عام. وقالت مصادر في جيش الاحتلال إنه منذ مطلع العام الجاري وخلال عمليات الدهم والتفتيش التي أجراها بالضفة الغربية تم ضبط 370 قطعة سلاح وإغلاق 36 ورشة ومحددة ومخارط استعملت لتصنيع الأسلحة فيما تم ضبط العديد من الوسائل القتالية المختلفة. وفي نابلس شمال الضفة اقتحم يهود مقام يوسف شرق المدينة نابلس وتحت حماية جيش الاحتلال. ووصل مئات المستوطنين إلى الموقع واقتحموا المقام وسط إجراءات أمنية مشددة بهدف أداء طقوس تلمودية في المكان. وهاجم الفلسطينيون حافلات المستوطنين بالحجارة ورشقوا المنطقة بالزجاجات الحارقة دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي مدينة القدس المحتلة هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتللال ترافقها قوة كبيرة من جنود الاحتلال، بناية سكنية قيد الإنشاء في حي واد الجوز قرب سور القدس التاريخي وسط المدينة المقدسة بحجة عدم الترخيص.

وفرضت سلطات الاحتلال طوقاً عسكرياً على المنطقة خلال عملية الهدم ومنعت الوصول إلى المنطقة. كما هدمت الجرافات بناية سكنية في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة تعود للفلسطيني المقدسي غانم كمال مصطفى وتتكون من محال تجارية وشقق سكنية بحجة عدم الترخيص. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينياً من الضفة الغربية خلال عمليات مداهمة للمدن والقرى والمخيمات بحجة مشاركتهم في أعمال المقاومة لقوات الاحتلال.