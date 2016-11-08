﻿تضارب الأنباء حول مشاركة فيلم للحشد الشعبي العراقي في مهرجان فني في القاهرة

القاهرة – من أسامة صفار، حسين محمود: نفى مسؤول فني مصري، أمس مشاركة فيلم للحشد الشعبي العراقي، في مهرجان فني أقيم نهاية الأسبوع في القاهرة. وقال إبراهيم أبو ذكرى، رئيس اتحاد المنتجين العرب (غير حكومي)، ورئيس مونديال القاهرة للإعلام والفنون (غير حكومي)، إن فيلم جزيرة الخالدية (الذي أنتجه الحشد الشعبي العراقي) لم يشارك أو يفز بالمونديال.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن «هذا الخبر مدسوس، وأن الفيلم بالأساس لم يشارك في المونديال أو عروض التحكيم، وبالتالي لم يفز»، مشيرا إلى أنه نما لعلمه اسم هذا الفيلم عقب ما تم تداوله بشأن مشاركة وفوز الفيلم على غير الحقيقة. وأعلن المونديال في بيان منشور مؤخرا عبر موقعه الرسمي في شبكة الانترنت «فوز دولة العراق الشقيق ممثلة في شبكة الإعلام العراقي حصدت 7 جوئز تلفزيونية وإذاعية، منها فيلم رحلة الحرف عن أحسن فيلم وثائقي/ قناة كربلاء الفضائية». ولم يشر البيان من قريب أو بعيد لمشاركة أو فوز الفيلم الذي أعلن عنه الحشد الشعبي عبر موقعه وآثار جدلا الساعات الماضية.

وكان الحشد الشعبي العراقي، أعلن رسميا عبر موقعه الرسمي في شبكة الانترنت، فوزه في مونديال القاهرة للفن والاعلام، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة 6 أكتوبر غربي العاصمة المصرية، جائزة الابداع التقديرية بمشاركته بفيلم وثائقي، بخلاف تكريمه في «الملتقى المصري العراقي ضد الإرهاب» (غير حكومي)، الذي أقيم الأربعاء الماضي في القاهرة.

والدورة الخامسة لمهرجان القاهرة للإعلام والفنون، انطلقت في القاهرة في 31 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تحت شعار رؤية عربية موحدة نحو إعلام وفن عربي جديد، واختتمت منذ أيام. وكانت مواقع إعلامية عراقية ومقربة من إيران، سلطت الضوء خلال الساعات الماضية، على تكريم الحشد الشعبي العراقي في القاهرة، عقب ما آثاره من انتقاد سعودي غير رسمي.

وقال الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي «توتير»: «فيلم الحشد الشعبي يحصد المرتبة الأولى في مونديال القاهرة الدولي.. إخواننا في مصر، إلى أين أنتم راحلون؟ ما يجري عيب»، وسط تأييد ورفض للتغريدة. (الأناضول)