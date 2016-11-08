﻿مادونا تقيم حفلا مفاجئا من أجل هيلاري كلينتون

نيويورك – د ب أ: أقامت نجمة البوب الأمريكية مادونا حفلا مفاجئا مجانيا في وقت متأخر من الاثنين، حيث غنت عددا من أغانيها وأغنية Imagine للمغني الراحل جون لينون، وبعد ذلك طلبت من الجماهير أن «ينقذوا البلاد» من خلال التصويت لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأدت مادونا خمس أغان منها Like A Prayer للمئات الذين تجمعوا في «سكوير بارك» في واشنطن .

وطالبت الحشود قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع في أمريكا «من فضلكم اخرجوا غدا». وأضافت «صوتوا بقلوبكم، صوتوا بعقولكم، صوتوا بأرواحكم، أنقذوا هذا البلد من فضلكم «. وقالت «صوتوا من أجل هيلاري كلينتون. لنبقي أمريكا دولة عظيمة كما هي «.

كما أظهر المغني بروس سبرينغستين دعمه لكلينتون من خلال المشاركة في تجمع انتخابي لهيلاري في مدينة فيلادلفيا في بنسلفانيا، التي تعد ولاية مهمة لمرشحة الحزب الديمقراطي.