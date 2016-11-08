﻿أصالة ونسرين طافش متعاطفتان مع سعد لمجرّد

دمشق – «القدس العربي»: أعربت كل من الفنانتين السوريتين أصالة نصري ونسرين طافش عن تعاطفهما مع الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد اتّهامه باغتصاب فتاة عشرينية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتبت نسرين عبر صفحتها على انستغرام «ليس لأنه نجم وليس لأنه فنان وصل بنجاحه إلى ما لم يصله البعض.. ليس لأغانيه وليس لصوته وشهرته، بل لإنسانيته لطيبته لأخلاقه التي أعرفها جيداً وأشهد له بها، ويشهد له بها كل من يعرفه عن قرب، ومهما كانت النتيجة.. أنا على يقين ببراءة سعد وعلى يقين بأنّ الأمر مكيدة مدبّرة». كذلك اعتبرت الفنانة أصالة نصري أنّ ما يجري مع المجرّد مؤامرة، وقالت «سعد لمجرد من أهذب الشباب اللي قابلتهم بحياتي، التقيت فيه بسهرات كتير والتقينا بسفر، ودائماً كان فيه تريليون بنت حيموتوا يحكوا معه وكان دائماً تصرفه غاية بالتهذيب، ورغم أنّي لا أؤمن بنظرية المؤامرة إطلاقاً إلا أني بصدق أنه فيه حدا تعبان من نجاح سعد المبهر، يا رب وبأقرب وقت يخلص حبيبنا من هالأزمة اللي تعبنا معه منها».

يذكر أن سعد لمجرد مثل أمام قاضي التحقيق منذ أيّام، ولم يستطع محاميه الحصول على قرار يقضي بالإفراج المؤقت عنه، حيث قّرر القاضي إبقاءه في السجن المحلي لباريس 10 أيام أخرى، إلى حين عرضه أمام محمكة الاستئناف.