﻿ نور الشيشكلي تكتب معاناة النساء في الحروب وهشام شربتجي يجسدها

بيروت – «القدس العربي»: من أحد فنادق بيروت أعلن عن بدء تصوير مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة» وعن ولادة شركة «مارس» المنتجة، حيث سيكون باكورتها، بهدف رفد الدراما العربية بالجيد.

مسلسل يحاكي مفاعيل الحرب في سوريا على الحياة والناس. ويغوص في فقد العائلة للرجل الأب، الزوج، الأخ والإبن، سواء كان مفقوداً، مخطوفاً، مسجوناً أو ميتاً. للمرأة في هذا المسلسل حضورها الملحوظ جداً بحسب ما ظهر على منصة المؤتمر الصحافي. الممثلات تفوقن على الممثلين وهنّ لبنانيات وسوريات، كما الممثلون. من الممثلات نيكول سابا، كاريس بشار، شكران مرتجى، مي صايغ وزينة مكي. ومن الممثلين باسم ياخور، طوني عيسى، سعد مينا وآخرزن.

«مذكرات عشيقة سابقة» سطرته الكاتبة نور الشيشكلي وأوقعت المخرج هشام شربتجي في غرام شخصياته ومساره الدرامي. أما شركة «مارس» فمملوكة من أيهم ناصيف وخليل نقّول، وعنها تحدث الكاتب مازن طه معلناً أهدافها في السعي لتكون الدراما السورية والعربية في أفضل حال. وفي حديثها عن مولودها الجديد تفصح الكاتبة نور شيشكلي: العشيقة هي من أشهر نجمات الوطن العربي، تزوجت من أمير حرب، لتكتشف لاحقاً أنه قاتل أطفال. يتعثر طلاقهما في المحكمة، وتبدأ كتابة مذكراتها والسر الذي أخفته والحب الذي لم ينته بسلام. ففي الحرب لا وجود لمنطقة فاصلة. خلف كل باب ثمة حرب، وثمة مشروع لشهيد. فحكاية الحب تتشابه مع حكاية الحرب.

العفوية التي تحكم قلم نور الشيشكلي هي التي جذبت المخرج هشام شربتجي للتخلي عن اعتكافه عن الدراما منذ سنوات.

قال شربتجي: تحدثت نور عن الحرب وأمير الحرب، إنما الحرب الأكبر معها تتمثل في كيفية متابعتي كمخرج لأفكارها المجنونة. عرفت خيوط السيناريو وأحببته، وكانت المرة الأولى التي أوقع فيها عقد عمل دون قراءة تفصيلية للنص فنور رفيقة نجاح في أعمال متعددة، فهي غابة مليئة بالورود الجميلة. وأتمنى لشركة «مارس» أن تكون خطوة إلى الأمام في الدراما العربية من خلال أعمال جادة بعيدة عن التنظير. وهم من خلال مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة» أعادوني شاباً مراهقاً يعشق الكاميرا ويلاحقها، وأتمنى أن توازي الصورة نور الششيشكلي في سحر الدراما التي كتبتها. بارك الجميع لنيكول سابا في أن تكون في عمل درامي يصور بين لبنان وسوريا. بدورها قرأت وجودها في وطنها بتعبيرها الخاص: «كل شي بوقتو حلو». كنت في حلم لتقديم دراما غير مصرية وإذا بي في لقاء مع أسماء مميزة في الدراما السورية واللبنانية. العب في هذا المسلسل شخصية غير سهلة مطلقاً، هي ثقيلة ومركبة. حماسي يوازي قلقي مما سيراه المشاهدين بعد أشهر على الشاشة، ومن النقد الذي سيوجه لي.

ووصف باسم ياخور حضوره في هذا المسلسل: كما العادة هم يروني في دور الشرير. دائماً هذه الشخصية تُلصق بي. أعلن لكم عن سعادتي لوجودي في هذا العمل. أعرف بعض الزملاء في التمثيل وسأتعرف بالطبع على آخرين. هي مجموعة رائعة ستجسد نصاً يحمل كماً كبيراً من التشويق. سنكون حيال صراع اجتماعي ممتع وجميل. وكذلك أكشن من نوع مختلف. الشخصية التي ألعبها هي تركيبة من الأسود والأبيض كما هو حال سائر البشر الطبيعيين. وها أنا بعد 23 عاماً أعود للوقوف أمام كاميرا هشام شربتجي. قالت إن الشخصية الدرامية نشاهدها على الشاشة ولا نحكي عنها. هي شخصية «هنادي» التي تلعبها كاريس بشّار اختصرتها بالقول: تعيش هنادي ذكريات حب على خلفية الحرب. امرأة تمثل غالبية نساء سوريا اللواتي عشن ويعشن في غياب الرجل وتداعيات هذا الغياب على المرأة والأسرة بشكل عام. لكن هنادي تنام يومياً والأمل بعودة الغائب ينام معها، وهذا طبعاً نابع من الحب الذي تكنه له. هي الصديقة نور. هكذا وصف طوني عيسى كاتبة «مذكرات عشيقة سابقة». وتابع معلناً عشقه لخط المسلسل الدرامي بعد قراءة حلقة واحدة. قال: وافقت على الدور الذي رأتني فيه نور نظراً لمقومات المسلسل المهمة جدا. ألعب شخصية باسل الحائرة وغير المعروفة إن كانت بيضاء أم سوداء. هي شخصية مركبة ومعقدة، وليس معروفاً إن كان يحب أم يكره. ومن خلال طبيعتها المرحة أعلنت شكران مرتجى عن أسفها لأن مشهداً على الأقل لن يجمعها بباسم ياخور، وعن فرحها لأنها ستلعب شخصية هدى، وهي شقيقة كاريس بشار التي تلعب دور هنادي. هدى امرأة من زمن الخذلان، تدعي الانتصار وهي مهزومة، تدعي الحياة وهي ميتة. هو نص مغرٍ قرأته بلهفة ومتعة. هي دراما إنسانية بامتياز. ووصف سعد مينا الشخصيات بأنها موجودة في كل بيت، وهي تنقل معاناة الناس. وقال: شخصيتي سوداء مئة في المئة. وهي أول تجربة حقيقية مع المخرج هشام شربتجي وتشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لي. وقالت مي صايغ أنها تلعب شخصية المرأة المتمردة وهي صوت الضمير الثائر. سوداء وبيضاء شخصية جوي خوري كما أنها متناقضة. زينة مكي في دور سارة بحيث تنقل معاناة الكثير من نساء المجتمع، وكيف للمرأة التي تعتز بكرامتها الرضوخ لخيانة زوجها. ووصفت نورا العايق الشخصية التي تلعبها «يحسدني عليها المخرج».

ومن ثم كان قالب كاتو بالمناسبة تحلق حوله الجميع.