﻿«الدراويش» التركية تفتتح مهرجان السماع الصوفي في الجزائر

الجزائر – من حسام الدين إسلام: انطلقت، مساء الاثنين، فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي للسماع الصوفي، في الجزائر، بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية.

وتقام الدورة تحت شعار «السماع لغة الطمأنينة والسلام»، وتستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة 18 فرقة موسيقية مختصة في السماع الصوفي، بينها 9 فرق جزائرية.

أقيم حفل الافتتاح في دار الثقافة «هواري بومدين «، في محافظة سطيف (300 كلم شرق الجزائر)، ودشنّت فرقة «الدراويش» التركية الدورة السادسة، بحضور جمهور غفير.

قدمت «الدراويش»، عرضها، في أجواءٍ روحانية وصوفية، رافقتها حركاتِ رقصٍ دورانية وابتهالات ومدائح، تعكس العمق الروحاني للإنسان.

وعلى وقع آلتي الربابة والناي والنغمات الصوفية أمتعت الفرقة، الحضور، بلباس أعضائها المميز ورقصها الدوراني، ورفع الراقصين للأيادي، وأضفت جوا روحانيا داخل القاعة.

و«الدراويش» فرقة من مدينة «قونية»، الواقعة جنوب غربي تركيا، ومسقط رأس الشيخ جلال الدين الرومي، مؤسس الطرق الصوفية.

ويعود تأسيسها إلى القرن الثامن عشر، وأحييت عديد السهرات الفنية في الجزائر منها حفلها في «تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» عام 2011. وشارك في إحياء حفل الافتتاح، كذلك، فرقتان من الجزائر، والفرقة المصرية بقيادة المنشد «محمود التهامي». حضر حفل الافتتاح وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي، وعدد من الوجوه الفنية العربية، بينهم منصور زعيتر من سوريا وحاتم الفرشيشي من تونس.

وقال مدير المهرجان «إدريس بوديبة»، إنّ الدول المشاركة هي تركيا، إسبانيا، ألمانيا، تونس، المغرب، مصر، السنغال، وسوريا، بالإضافة إلى الجزائر، التي تشارك بـ9 فرق موسيقية.

وأشار إلى أن الدورة السادسة تحتفي بالموسيقى الصحراوية الجزائرية والموسيقى الصوفية السنغالية عبر فرقة «tabala nabi»، لما تملكه من تقاليد عريقة في موسيقى السماع الروحي المستوحاة من طقوس وعمق القارة السمراء.

ويشهد المهرجان كذلك إقامة سلسلة ندوات حول «الأعلام الصوفية في المغرب العربي»، «دعائم التصوف الإسلامي»، «التصوف..جسدية الروح.. روحانية الجسد»، إلى جانب «أنظمة المعرفة التأويلية في التراث العربي الإسلامي»، وغيرها.

كما يقام، على هامش الفعالية، ورشات عمل في مجال أساليب التعبير في الغناء الصوفي وألوان هذا النوع الفني الراقي، فضلاً عن إقامة معرض للفنون الإسلامية (الخط المعاصر).