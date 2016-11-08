﻿مهرجان شاشات سينما المرأة في فلسطين: 90 عرضاً في 17 مدينة ومخيمين

رام الله – «القدس العربي» : تنظم «شاشات سينما المرأة» مهرجانها العاشر، والذي ينطلق في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2016. وتشتمل فعاليات «مهرجان شاشات العاشر لسينما المرأة في فلسطين» على تسعين عرضاً ونقاشاً لأربعة أفلام من الضفة الغربية وقطاع غزة في سبع عشرة مدينة ومخيمين ومدرسة، وذلك بالتعاون مع ثماني جامعات وأربع عشرة مؤسسة.

كما يشمل إنتاج وبث حلقة تلفزيونية حول الأفلام المشاركة، علماً أنه سيكون هناك افتتاحان للمهرجان كلاهما نهار السبت في الثاني عشر من الشهر الجاري عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في قاعة رشاد الشوا في مدينة غزة والآخر في قصر رام الله الثقافي في رام الله عند السادسة مساءً، حيث سيتوحد شطرا الوطن برؤية سينمائية لا تفرقها الحدود السياسية ولا الجغرافية.

ويُعقد «مهرجان شاشات العاشر لسينما المرأة في فلسطين» ضمن إطار مبادرة «ما هو الغد» الذي تنفذه مؤسسة شاشات.

وهي مبادرة سينمائية مجتمعية مكملة لرسالة مؤسسة «شاشات سينما المرأة» في دعم الإنتاج والإبداع النسوي الفلسطيني الشاب، خاصة من خارج منطقة الوسط، وإتاحة الفرص لمخرجات شابات أن ينتجن الثقافة السينمائية الفلسطينية ويعبرن عن عوالم فلسطينية من مختلف أرجاء فلسطين.

كما يشكل المهرجان العاشر استمرارية لنهج مؤسسة «شاشات سينما المرأة» في إتاحة نشاطات سينمائية في كامل أرجاء الوطن كحق من حقوق الإنسان، وربط العمل الثقافي بشراكات مع مؤسسات مجتمعية في قرى وبلدات ومدن ومخيمات وجامعات الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل المساهمة في تطوير مجتمع مدني قوي وحيوي يعبر عن الحيوات المختلفة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

«ما هو الغد» يوثق لنا هذه اللحظة الفلسطينية ويطرح تساؤلات موجهة للمجتمع ككل وخاصة للشباب منه من خلال عيون نسائية شابة – هل فكرت بالغد؟ هل حلمت بغد قد ترينه بعيد المنال ومستحيلا أو أنه غد قريب ولكن لا تستطيعين الوصول إليه؟ ما هي معالم هذا الغد؟ هل تعتقدين أنه لا يوجد غد بل هو فقط هذا اليوم الطويل من الأسى واليأس والإحباط؟ هل نستطيع أن نصنع غدنا؟ كيف ذلك؟ هل هذا الغد شخصي، ذاتي أم هو غد جمعي مشترك؟ هذه التساؤلات تم التعبير عنها في أربعة أفلام من غزة، الخليل، وادي أبو هندي البدوي في العبيدية، ونابلس – مناطق مليئة بالمعاني والاحتمالات والخيارات والتي سيتم نقاشها في تسعين عرضاً في الضفة والقطاع، وفي حلقة تلفزيونية. ستعرض هذه الأفلام في جولة من تسعين عرضاً خلال أربعة أسابيع حيث سيعرض كل أسبوع فيلم من الأفلام الأربعة يتبعه نقاش في سبع عشرة مدينة ومخيمين ومدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتعاون مع ثماني جامعات وأربع عشرة مؤسسة وستكون إدارة النقاش في كل موقع عرض للأفلام الأربعة من قبل نفس المناقشأو المناقشة من أجل تكثيف وتعميق الحوارات حول الأفلام الأربعة الجديدة التي هي بالكامل من إنتاج وإخراج، وتصوير طواقم فنية سينمائية فلسطينية.

وبذلك تحقق شاشات رسالتها في دعم الإنتاج والإبداع النسوي الفلسطيني الشاب ورؤيتها حول نقل السينما الفلسطينية إلى الجمهور الفلسطيني في كامل أرجاء الوطن وتعريفه على عالمها، واختبار قدرة السينما على التغيير والتنمية المجتمعية.

يتضمن المشروع أيضاً إنتاج حلقة تلفزيونية مدتها ساعة ستبث فضائياً وتشمل عرضاً لبعض الأفلام ومقتطفات من النقاشات التي عقدت في الجامعات والمؤسسات بالإضافة إلى مقابلات حيوية للإطلاع على رأي الجمهور في القضايا التي تطرقت لها الأفلام إلى جانب مقابلات مع مثقفين ومختصين من أجل إتاحة رؤية هذه الأفلام والمشاركة في مواضيعها لجمهور أوسع.

ورأت علياء ارصغلي مديرة «شاشات» والتي أشرفت على إنتاج الأفلام أن المهرجان العاشر هو من الأهمية «ليس فقط لسينما المرأة في فلسطين ولكن للعمل السينمائي الفلسطيني ككل لأن مهرجان شاشات لسينما المرأة في فلسطين هو المهرجان الأكثر استمرارية في فلسطين ببلوغه عامه العاشر في هذه الدورة منذ انطلاقته في 2005 والمهرجان السينمائي الأكثر استمرارية أيضاً من مهرجانات سينما المرأة في العالم العربي وهذا إنجاز كبير للعمل السينمائي الفلسطيني».

«شاشات» هي مؤسسة أهلية تركز في عملها منذ تأسيسها في 2005 على سينما المرأة وأهميتها وأبعادها في تصورات عن ماهية النوع الاجتماعي. كما تركز على تنمية قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني النسوي الشاب. وتعمل على إتاحة الفرص للمرأة للتعبير عن ذاتها ودخولها إلى عالم الإبداع السينمائي من أجل صنع القرار في مجال الثقافة. وقد حازت مؤسسة شاشات على «جائزة التميز في العمل السينمائي» من وزارة الثقافة الفلسطينية في 2010.