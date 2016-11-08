﻿ظريف زار نصرالله والحريري المنكب على تشكيلته الحكومية… ومعلولي لـ«القدس العربي»: دلّونا أين وردت في الطائف حقيبة المال للشيعة؟

بيروت ـ «القدس العربي»: ما زالت بورصة الاسماء المرشحة للدخول الى الحكومة الجديدة في التداول لكن هناك أسهم أسماء ترتفع وتنخفض بحسب توزيع الحقائب الذي لم ينته العمل منه بعد. واذا كانت التشكيلة التي سيتم اعلانها تتألف من 30 وزيراً فهذا يعني أنها ستتوزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين كالآتي: 6 موارنة، 6 سنّة، 6 شيعة، 4 روم أورثوذكس، 3 دروز، 3 روم كاثوليك، 2 أرمن.

وأبرز الاسماء التي يتم التداول فيها هي عن الدروز:الامير طلال ارسلان ومروان حماده وأيمن شقير بعدما تردّد اسم تيمور جنبلاط .عن الموارنة: جبران باسيل، عن الاورثوذكس الياس بو صعب وغسان حاصباني، عن السنّة نادر الحريري، عن الكاثوليك ميشال فرعون وملحم الرياشي، عن الشيعة رائد شرف الدين وياسين جابر أو علي حسن خليل.

وبدا من خلال المفاوضات الجارية على خط عين التينة بيت الوسط تمسك الرئيس نبيه بري بحقيبة وزارة المال استناداً كما يقول الى مناقشات اتفاق الطائف حول التوقيع الشيعي الثالث الى جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني.

وإذا كان كلام بري حول وزارة المال يثير تساؤلات حول مدى اقراره في اتفاق الطائف وتثبيته دستورياً فإن «القدس العربي» توجّهت الى أحد النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف وهو نائب رئيس مجلس النواب آنذاك ميشال معلولي وسألته عن صحة اقرار حقيبة المال في الطائف من نصيب الطائفة الشيعية فقال «لماذا كل هذا الجدل حول المسألة التي يمكن حسم مدى صحتها من خلال احدى الحالات الثلاث: إما دلونا أين وردت وضمن أي مادة في وثيقة الوفاق الوطني؟ أو إذهبوا الى محاضر الرئيس حسين الحسيني ليكشف عنها أو إسألوا النواب الباقين على قيد الحياة من ايام الطائف. واذا كانت لدى البعض طريقة أخرى للدلالة على ذلك أرشدونا».

وفي مراجعة للوزراء المتعاقبين على وزارة المال منذ الطائف لغاية اليوم يتبيّن أن 3 وزراء شيعة فقط تعاقبوا على الوزارة هم علي الخليل وأسعد دياب وعلي حسن خليل مقابل 5 وزراء سنّة هم رفيق الحريري، فؤاد السنيورة، محمد شطح، ريّا الحسن ومحمد الصفدي، و3 وزراء موارنة هم جورج قرم ودميانوس قطار وجهاد أزعور ووزير اورثوذكسي واحد هو الياس سابا.

تزامناً، واصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف جولته على القيادات في لبنان وهو بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل التقى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، ثم زار امس رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام حاملاً «التهنئة والتبريك على الإنجاز الكبير الذي تحقق مؤخراً في لبنان من خلال إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية»، وقال «بإذنه تعالى سوف نرى ونشهد إنجازاً آخر هو ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة وقد عبّرنا لدولته عن ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم وتؤازر هذا التوجه السياسي البناء الموجود في لبنان. كذلك أكدت له مرة أخرى على الإرادة الراسخة الموجودة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تعزيز وتوثيق أوجه التعاون الثنائي مع لبنان الشقيق في المجالات كافة خاصة في المجالين الإقتصادي والتجاري وأكبر دليل على هذا التوجه هو وجود وفد اقتصادي وتجاري رفيع المستوى يرافقني في هذه الزيارة ويُمثل القطاعين الخاص والعام في إيران».

وشملت جولة ظريف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في «بيت الوسط» وجدّد التأكيد «على عزم وارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية على التعاون والانفتاح على الجمهورية اللبنانية الشقيقة في المجالات كافة في ظل الحكومة الحالية والحكومة التي ستبصر النور قريباً»، وقال «نحن نعتقد ان الأخطار الأساسية التي تهددنا جميعاً هي عبارة عن خطر الارهاب الصهيوني من جهة والإرهاب التكفيري من جهة أخرى، وهذه الاخطار تهددنا جميعاً ولا تستثني أحداً، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الشعب اللبناني الشقيق بطوائفه كافة وأطيافه من اجل ان نتمكن معاً من مواجهة هذه الاخطار المحدقة بنا جميعاً».

وأضاف «كما تحدثنا في جانب آخر من هذا اللقاء مع دولته حول مختلف الازمات الموجود على مستوى الإقليم وعن ضرورة تقارب وجهات النظر السياسية بين مختلف اللاعبين على مستوى المنطقة من اجل إيجاد الحلول السياسية المناسبة. ونحن نتمنى انه كما شهد لبنان العزيز في المرحلة الماضية من خلال الاجماع الوطني والتوافق الوطني النجاح والتسديد في مجال انجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، نتمنى لدولة الرئيس المكلف سعد الحريري وللشعب اللبناني العزيز وايضاً من خلال هذا الإجماع الوطني ان يوفقا في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي تصب لمصلحة الشعب اللبناني برمته».

والزيارة الأخيرة في جولة ظريف كانت في عين التينة حيث التقى الرئيس بري وسئل عن قوله إن انتخاب العماد عون رئيساً هو نصر لايران فقال «نحن نعتقد أن أي نجاح للبنان هو نجاح لنا ونأمل أن يستمر النجاح اللبناني في تأليف الحكومة».