﻿هل سترضي نتيجة الانتخابات المرشحين والمواطنين الأمريكيين؟

واشنطن ـ «القدس العربي»: توجه الأمريكيون بكثافة الى صناديق الاقتراع يوم أمس لاختيار الرئيس الجديد للبلاد ونوعية المكان الذي يرغبون بالعيش فيه بعد حملة انتخابية مريرة، والنتيجة كانت بلا شك «ديمقراطية» مع لمسات سريالية ومبالغات من المرشحين تصف انتخابات الثلاثاء على انها استفتاء على روح أمريكا.

وقد لاحظت «القدس العربي» في الساعات المبكرة ليوم الانتخابات اقبالا منقطع النظير على صناديق الاقتراع لاختيار المسار الجديد الذى تسير عليه الولايات المتحدة بين الرؤية المظلمة والمثيرة للانقسام التي طرحها المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو رؤية حكيمة وخبيرة قد لاتقدم صورة زاهية من الأمل والتغيير ولكنها ستعنون حقبة تاريخية مختلفة بوجود امرأة في اخطر واهم وظيفة في العالم.

ورددت كلينتون التي ظهرت سعيدة، في ولاية نيويورك، في صباح يوم الاقتراع أن أمريكا في حاجة الى مزيد من الحب والعطف اما ترامب الذي حرص على التصويت قرب البرج الذى يحمل أسمه في مدينة نيويورك فقد عاد للتاكيد على أن أمريكا بحاجة الى اصلاح النظام الفاسد في واشنطن والذي تمثله كلينتون في حين.

والتقديرات الأولية لنتائج الانتخابات كانت تشير الى حصول المرشحة الديمقراطية على العدد اللازم من اصوات المجمع الانتخابي بعد أيام عصيبة من حملة متقاربة لا يمكن التنبؤ بنتائجها في حين لم يحصل ترامب على مفاجات سعيدة لصالحه في ولايات مثل مينسوتا، ميشغن وولاية ويسكانسون.

وقد عكست أول نتائج رسمية للانتخابات في قرية ديكسفيل نوتش في ولاية نيو هامبشاير مسار الأرقام النهائية الانتخابات على مستوى الولايات المتحدة، حيث حصلت كلينتون على أربعة أصوات بينما حصل ترامب على صوتين وصوت واحد لليبرالي غاري جونسون وصوت لن يحتسب لميت رامني، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية السابقة، في اشارة الى عدم رضى الكثير من الناخبين على أسماء المرشحيين الحاليين.

وفازت كلينتون في الانتخابات التى جرت في جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ حيث أفادت النتائج التى ظهرت ظهر يوم أمس الى حصول المرشحة الديمقراطية على 71 في المئة من الاصوات بينما حصل ترامب على 24 في المئة بينما حصل المرشح الاشتراكي ايمودو سولتسيك على نسبة 4 في المئة من الاصوات ولكن لا يوجد تمثيل للجزيرة في المجمع الانتخابي مما يعنى بانه لا يمكن التعويل على هذه الاصوات.

ورصد مراقبون لقطات عصيبة في يوم الانتخابات من بينها حرص حاكم ولاية نيوجرسي كريس كريستى على التصويت قبل شروق الشمس في محاولة لدفع حملة ترامب في مراكز الاقتراع في حين امضى الرئيس الامريكي باراك اوباما صبيحة اليوم وهو يلعب كرة السلة مع اصدقائه في «فورت ماكنير» اما نائبه جو بايدن لافقد ذهب الى مركز اقتراع في ولاية ديلاويرقائلا بان ليل الثلثاء قد يكون طويلا للغاية او قصيرا مضيفا بسخرية بانه لن يختفى من الحياة العامة بعد انتهاء ولاية اوباما.