﻿عمليات إعمار غزة تواجه تحديات كبيرة و«الأونروا» تكشف عن فجوات مالية

غزة ـ «القدس العربي» : أكد تقرير جديد أصدرته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، استمرار الفجوات المالية الكبيرة، في تمويل عمليات إعادة إعمار المنازل التي دمرتها إسرائيل في الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، وقالت إنه منذ البدء في استجابتها الطارئة لحاجة الإيواء وزعت مساعدات مالية تجاوزت 213.7 مليون دولار، لأسر اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضت بيوتهم للدمار.

وأعلنت في تقرير مفصل حول وضع الإعمار في غزة وصلت القدس العربي» نسخة منه أنها تدفع حوالي 4.5 مليون دولار كمساعدات بدل الإيجار للربع الثالث من العام الحالي، لتغطية الأشهر من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وقالت الوكالة إن هذه الأموال ستصل لحوالي 6,500 عائلة لاجئة من مختلف مناطق قطاع غزة، لافتا إلى أنها تمكنت من توزيع ما يزيد عن 1.46 مليون دولار أمريكي على النحو التالي، (مليون دولار لإعادة الإعمار، و464,200 دولار) لأعمال إصلاحات الأضرار البالغة). وأضافت أن هذه الأموال الجديدة ستصل إلى ما مجموعه299 عائلة لاجئة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وستتمكن العائلات من استلام هذه الدفعات النقدية هذا الأسبوع.

وأوضح التقرير حين استعرض الدفعات النقدية التي تمت والدفعات النقدية المستمرة، حتى تاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن «الأونروا» أكملت الدفعات لـ 515 عائلة لإعادة بناء مساكنها، وكذلك الدفعات المالية لأكثر من 67,170 عائلة فلسطينية لاجئة من أجل إجراء أعمال إصلاحات خفيفة لمساكنهم، كما قدمت دفعات لـ 4,032 عائلة من فئة أصحاب المساكن المدمرة بشكل بالغ، و لـ 14 عائلة ممن دمرت مساكنهم بشكل بالغ جداً للقيام بالإصلاحات.

وقالت إنها تستمر في تحويل الدفعات المالية لحوالي 10,870 عائلة لاجئة من أجل أن تقوم بالإصلاحات لمساكنها، ولـ 820 عائلة من أجل مواصلة إعادة اعمار بيوتهم. وأوضحت أن معظم العائلات البالغ عددها حوالي 8,500 عائلة لاجئة استلمت الدفعة النقدية الأولى لمساعدات بدل الإيجار المؤقتة لعام 2016 .

وعن الفجوات التمويلية والاحتياجات لعملية إعادة الإعمار ذكرت «الأونروا» أنها تمكنت من تأمين التمويل لإعادة إعمار 1,900 مسكن مدمر بشكل كلي، لافتة إلى أنه تم تأجيل إعادة إعمار المساكن بسبب «التأجيلات الداخلية» في الاتفاق على آلية إدخال مواد البناء تحت مظلة آلية إعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى مسألة ومتطلبات التوثيق المعقدة والمتعلقة بإثبات ملكية الأرض والحصول على تراخيص البناء من البلدية وإتمام تصاميم البناء، فضلًا عن نقص التمويل على المدى البعيد.

وأوضحت أن 6,050 عائلة لاجئة لم تستلم دفعات نقدية للبدء في إعمار مساكنها المدمرة كلياً، وأن التكلفة الإجمالية لإعادة بناء مساكنهم تقدر بحوالي272.5 مليون دولار.

وبخصوص الفجوات التمويلية والاحتياجات لدفعات مساعدات بدل الإيجار، حتى تاريخ 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، فأكدت أن 6,500 عائلة لاجئة مستحقة لا تزال نازحة بسبب حرب عام 2014 ولم تستلم المساعدات النقدية بدل الإيجار المؤقتة (TSCA) لتغطية الربع الرابع من عام 2016، لافتا إلى أن خطة النداء الطارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة لهذا العام اشتملت على مبلغ 23.3 مليون دولار لبرنامج المساعدات النقدية بدل الإيجار المؤقت لتغطية عدد الحالات الطارئة من صراع عام 2014 . وبخصوص الفجوات التمويلية والاحتياجات لأعمال الإصلاحات، ذكرت «الأونروا» أن المعيق الرئيسي لإكمال الإصلاحات هو التمويل. وقالت إنه إذا بقيت الظروف الحالية، بما يشمل دخول كميات مناسبة من مواد البناء إلى قطاع غزة، فإنها تقدّر أن عملية الإصلاحات من الممكن إكمالها خلال ستة أشهر من تاريخ استلام التمويل الكافي.

وأوضحت أن أكثر من 60,040 عائلة لاجئة لم تستلم أي دفعات من أجل إجراء أعمال إصلاح لمساكنهم المدمرة بشكل طفيف، اذ تصل التكلفة التقديرية الإجمالية للإصلاحات الى 67.8 مليون دولار، وأن3,195 عائلة لم تتسلم الدفعات المالية من أجل إجراء الإصلاحات لمساكنها المتضررة بأضرار بالغة جداً التكلفة التقديرية الإجمالية للإصلاحات 28.7 مليون دولار، في حين لم تستلم 916 عائلة أيضاً الدفعات المالية من أجل القيام بإصلاحات لمساكنها المتضررة بشكل بالغ، حيث التكلفة التقديرية الإجمالية للإصلاحات 8.2 مليون دولار.

وأعلنت ‘الأونروا» أنها قامت رغم ذلك بتجهيز أوراق أكثر من 56,900 عائلة تعرضت منازلها للأضرار. وقالت إنه من الممكن أن تستلم تلك العائلات الدفعات النقدية اللازمة للإصلاح في حال توفر الأموال.

وكانت طواقم «الأونروا» الخاصة قد وثقت بعد انتهاء الحرب وجود 142,071 مسكنا متضررا للاجئين الفلسطينيين جراء الحرب صنف منها حوالي9,117 مدمرة كلياً، و 5,417 منزل أضرار بالغة، و 3,700 منزل صنفت كضرر بالغ جداً، و 123,837 بأضرار خفيفة. يشار إلى أن عملية الإعمار تواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ بسبب عدم التزام عدد كبير من المانحين بالتعهدات التي قطعوها في مؤتمر القاهرة الذي تلى انتهاء الحرب، وكذلك بسبب قيود الاحتلال على حركة مواد البناء.

وخلال مؤتمر القاهرة جرى التعهد بدفع 5.4 مليار دولار لصالح إعمار غزة، غير أن دولا معدودة فقط التزمت بتعهداتها.

إلى ذلك أعلنت «الأونروا» أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة مستمرون في مواجهة مستويات عالية من الضغط النفسي، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للحصار، نتيجة لحرب 2014 .

وأوضحت أن استبيان مسح أجرته مؤخراً أظهر أن 55% من المرضى (المستطلعة آراؤهم) الذين يترددون على مراكز «الأونروا» الصحية يعانون من انخفاض في الرفاه النفسي الاجتماعي، وحدد حوالى 79% باحتمال إصابتهم بالإحباط. وقالت إن بين الأطفال اللاجئين الفلسطينيين، يقدر أن 30% على الأقل منهم يحتاج إلى بعض أشكال التدخل النفسي الاجتماعي المنظم.