﻿ وفد يهودي زار متحف محمود درويش واستياء في الشارع واحتجاج موظفي المتحف

رام الله – «القدس العربي»: نظمت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بحضور زياد درويش عضو اللجنة وأحد أقارب الشاعر محمود درويش، زيارة لمتحف الأخير في رام الله بشكل مفاجىء. ووصل الوفد الى المتحف ترافقه سيارة أمن.

وتمت الزيارة دون التنسيق المسبق مع المسؤولين عن المتحف، وهو الأمر الذي دفعهم بحسب ما علمت «القدس العربي» للاعتراض على الزيارة بالبقاء في مكاتبهم ورفض استبقال الوفد أسوة بباقي الزيارات الرسمية التي تتم في المتحف بتقديم الشرح لهم.

ومع تسرب خبر زيارة الوفد الإسرائيلي المكون من أربع عشرة شخصية إلى المتحف امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالكتابات الغاضبة على هذه الزيارة وعلى لجنة التواصل وكذلك لمحاولة زج مؤسسة ثقافية وطنية كبيرة كمتحف محمود درويش في حرب التطبيع. واعتبر المصور الصحافي فادي عاروري من رام الله أن «لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي كسرت كل الحواجز والحدود وهي لجنة مخزية جداً». بدوره كتب الصحافي علي عبيدات من القدس معلقاً على الزيارة يقول «متحف محمود درويش نشط منذ تأسيسه حتى اليوم في احتضان الفعاليات الثقافية الفلسطينية والوطنية وشهد في الفترة الأخيرة معارض وأمسيات تأبين لمناضلين قضوا مضاجع الاحتلال لفترات طويلة». وقال «يبدو أن هذا الأمر لم يرق للجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي ولا للإسرائيليين أنفسهم ولم يعجبهم في أن يشكل هذا الصرح منبرا للصوت الوطني. فنظموا زيارة مفاجئة للمتحف لمجموعة من الإسرائيليين بمرافقة عضو لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي زياد درويش في محاولة مكشوفة للزج بالمؤسسات والأمكان الفلسطينية في براهن التطبيع والنيل من مكانتها في المجتمع الفلسطيني».

وختم تعليقه بالعامية يقول «إللي بدو يستقبل الإسرائيليين يستقبلهم في بيته وفي مكاتبه المعروفة ويتحمل هو المسؤولية الي متحملها من 23 سنة ويبتعد عن زج مؤسسات ثقافية ومجتمعية في هذا العار. بكفي خزيتونا فعلاً».