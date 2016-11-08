﻿القائمة المشتركة: إسرائيل لا تفوت وسيلة لتعزيز نظام الفصل العنصري

الناصرة – «القدس العربي»: أكدت القائمة المشتركة أن إسرائيل لا تفوت فرصة ووسيلة لترهيب المواطنين ولتغطية القوانين المعادية للديمقراطية ولتعزيز نظام الفصل العنصري والاحتلال. جاء ذلك غداة مصادقة البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على تجديد قانون «حالة طوارئ» في البلاد. وأضافت القائمة المشتركة في بيانها أن إسرائيل تنتهك حريات شعب بأكمله من خلال سن سيل من قوانين الطوارئ من فترة الاستعمار البريطاني التي تمددها الكنيست كل عام، وتشرد عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر. كما نوهت أن قوانين الطوارئ تمنع لم شمل هذه العائلات وتفرض الاعتقال الإداري على آلاف الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين وتصادر الأراضي والموارد الطبيعية وتحاصر وتمنح لجنودها ولقطعان اليمين المتطرف رخصة بقتل الفلسطيني، بحجة الأمن ومحاربة «الإرهاب»، علما بأن القوانين عنصرية بامتياز وتميز بشكل صارخ على أساس قومي وتتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحظر سن قوانين ضد مجموعة قومية معينة.

وأكدت القائمة المشتركة أن حالة الطوارئ الدائمة في إسرائيل حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم ليس في الضفة الغربية والقطاع فقط، بل طالت تبعاتها المواطنين العرب في الداخل وهي ليست قانوناً فحسب، بل واقع معيشي ناتج عن نظام عنصري، سلب المواطن العربي وطنه وأرضه وحريته وحياته وعيشه بكرامة. وأشارت إلى أنه تحت غطاء الطوارئ تسن إسرائيل القوانين العنصرية وتحظر حركات وجمعيات عربية وتلاحق قيادات سياسية ووطنية وتمارس التمييز العنصري والتهميش.

وكان الكنيست قد أعلن بتوصية من اللجنة المشتركة للجنة الأمن والخارجية ولجنة الدستور والقانون والقضاء، تمديد حالة طوارئ في البلاد، حيث أيد الإعلان 71 عضو كنيست، وعارضه 17 عضوا.

في سياق التمييز العنصري بحثت لجنة التربية والتعليم في الكنيست موضوع السكان الإثيوبيين في جهاز التربية والتعليم.

وفي مداخلته قال النائب مسعود غنايم (نائب عن الحركة الإسلامية في المشتركة) «إن هدف برامج وزارة التربية والتعليم دمج أبناء الطائفة الإثيوبية في حياة الدولة وهذا الدمج يذكرني بمصطلح آخر يتعلق بنا كعرب فلسطينيين وهو التعايش أو الاندماج، وهنا يجب التذكير بأن أي دمج او تعايش لا يمكن أن يكون صحّيا وصحيحا دون تأسيسه أولا على احترام الخصوصية القومية والإثنية والاعتراف بهذه الخصوصية في مناهج التعليم ودون أن يكون مؤسسا على مبادئ العدل والمساواة.

وأوضح أن التمييز والإهمال المتراكم للشرائح المختلفة كالأقلية العربية في البلاد يُلزم الحكومة بتخصيص موارد وميزانيات أكثر من أجل التغلّب على هذا التمييز. واعتبر أن طرد فتى إثيوبي من مدرسة إسرائيلية في مدينة بيتح تكفا دليل جديد على مدى تغلغل العنصرية في اسرائيل. وكشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن تفشي التمييز العنصري ضد الفلاشا في جيش الاحتلال حيث رفض ضابط استقبال جنود من أصل إثيوبي في وحدته بسبب بشرتهم السمراء.

الوصاية الأردنية على الأقصى

وفي خضم المد العنصري في إسرائيل استضاف الكنيست المؤتمر السنوي لجماعات «جبل الهيكل» الذي بادر إليه النائب عن حزب الليكود، يهودا غليك، إحدى الشخصيات خلف دعوات اقتحامات المسجد الأقصى، وكان قد تعرض لهجوم بإطلاق نار في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، أصيب على إثره بجروح خطيرة.

وأتى المؤتمر لهذا العام تحت عنوان «الوضع القائم يمارس إجحافا ضد اليهود»، وشارك فيه وزراء والعديد من النواب من أحزاب اليمين، الذين طالبوا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، السعي من أجل تغيير «الوضع القائم» في ساحات الحرم القدسي الشريف والسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

وبرز حضور ومشاركة وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، ووزير جودة البيئة وشؤون القدس، زئيف الكين، ووزير الزراعة، اوري ارئيلي، الذين أطلقوا مبادرة لإقامة لوبي برلماني بالكنيست، يطلق عليه «لوبي جبل الهيكل» وذلك بهدف ممارسة ضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتراجع عن قرار منع أعضاء الكنيست والوزراء من دخول المسجد الأقصى. ويتطلع اللوبي إلى مناقشة سبل تغيير»الوضع القائم» في الأقصى، الذي نص عليه في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، ويعني بحق الأردن في الوصاية على الأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى، وطالب هؤلاء بتغيير هذا الوضع بزعم أن فيه « ظلما للشعب اليهودي». ويعتبر المؤتمر المذكور ومكان انعقاده، تصعيدا خطيرا في المواقف الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى . وقال وزير الأمن الداخلي، اردان في المؤتمر: « أؤمن أن حقنا في الهيكل (الحرم القدسي) غير قابل للمساومة وهذا هو المكان الأكثر قداسة لليهود في العالم، والوضع القائم حول الهيكل يظلم الشعب اليهودي، وفق مزاعمه. أما وزير جودة البيئة وشؤون القدس، زئيف الكين، فقد امتدح عمل جماعات « الهيكل» ، وقال إنها تقوم بما عجزت عنه الحكومة في كل ما يتعلق بحق اليهود في « الهيكل».

وطالب وزير الزراعة، اوري ارئيل، رئيس الحكومة بفتح المجال أمام أعضاء الكنيست للدخول إلى ما زعم أنه « الهيكل» ، وقال إن منع مستشاري نتنياهو من اتخاذ هذا القرار بدون وجه حق، كما دعا إلى فتح كل أبواب « الهيكل من أجل دخول اليهود» ، مضيفا « كفى للخنوع والركوع».

كما تحدث في المؤتمر رئيس جماعة « عائدون إلى الجبل « ، رفائيل موريس، وأطلق تصريحات حول حق اليهود في الأقصى. وكان نتنياهو قد أصدر أوامره إلى الشرطة الإسرائيلية العام الماضي بضرورة منع الوزراء وأعضاء الكنيست من الدخول الى المسجد الأقصى على خلفية نشوب الهبة الفلسطينية.