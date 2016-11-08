﻿مصرع 3 وإصابة 21 طالبا في مصر إثر حادث سيارة بسبب السرعة الزائدة

القاهرة ـ «القدس العربي»: وقع حادث تصادم بين أوتوبيس مدارس وسيارة نقل ثقيل بطريق السويس الصحراوي أمس، نتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص «سائق الأتوبيس ومشرف المدرسة ومدرس»، وإصابة 21 طالبا، وانتقلت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى، وتوقفت حركة المرور بالكامل على الطريق في الاتجاهين.

وأعلنت وزارة الصحة أن 18 طفلا أصيبوا في الحادث أثناء توصيلهم لمدرستهم، وتم نقلهم لمستشفى الكهرباء، وأن هناك أحد الأطفال توفي قبل وصوله إلى المستشفى، بالإضافة إلى أن هناك 3 حالات في العناية المركزة بينها اختان. ومن جانبه، كلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، النيابات المختصة بالتحقيق في الواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة المبدئية، ومن ثم الانتقال إلى مستشفيات السلام العام والبنك الأهلي والكهرباء، للاستماع إلى أقوال المصابين، فضلا عن التحفظ على المقطورة لحين الاستماع إلى أقوال السائق.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن سائق الأوتوبيس رقم «س ل د 137» ميني باص مدارس، تابع لمدرسة جان جون أمريكان إنترناشيونال كوليدج، قيادة محمد نظير بهاء الدين، 43 سنة، أثناء سيره في الاتجاه الآتي من القاهرة إلى السويس، ونتيجة لعدم يقظة السائق، اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى اصطدامه بمؤخرة سيارة النقل رقم «د هـ ر4867» والمقطورة رقم «د س أ 4951» قيادة عمرو فتحي عبد النبي، 35 عاما، حيث حاول سائق الأوتوبيس تفاديه، إلا أنه لم يستطع التحكم في عجلة القيادة، واصطدم الأوتوبيس بالمقطورة، ما أسفر عن وفاة سائق أوتوبيس المدرسة وطفلين، وإصابة 15 طفلا.

وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث بطريق «القاهرة ـ السويس» الصحراوي في الكيلو 26، لمناظرة الجثث وصرحت بدفنهم وتشريح جثة السائق وانتداب الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه قبل القيادة أو أثناءها، وتبين إصابة المتوفين بكسور في الصدر والجمجمة، وأصيب باقي الأطفال بكدمات وجروح وبعض الكسور، وتم نقلهم إلى المستشفيات سالفة البيان، كما تبين من خلال المعاينة وجود آثار دماء على مقاعد الأتوبيس، بالإضافة إلى تهشم وتحطيم وجه الأوتوبيس بالكامل، كما أمرت بانتداب خبراء اللجنة الهندسية للفحص والمعاينة.

وعلى جانب آخر، قال طلاب مدرسة «سان جون» الأمريكية، المصابون في حادث اصطدام أوتوبيس المدرسة بسيارة نقل واقفة على طريق مصر السويس، في تحقيقات النيابة: «إنهم فوجئوا باصطدام الأوتوبيس بسيارة النقل أثناء سير السائق بسرعة».

وأضاف المصابون، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 سنة، في التحقيقات: «أنهم لم يعرفوا شيئًا عن تداعيات الحادث وملابساته، سوى السرعة الزائدة التي كان يسير عليها أوتوبيس المدرسة، وأن أغلب المصابين دخلوا في حالة فقدان للوعي من جراء الحادث».