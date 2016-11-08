﻿وزارة التعليم المصرية تحذر إدارات المدارس الدولية من استغلال تعويم الجنيه

القاهرة ـ «القدس العربي»: حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية والخاصة من تحصيل المصروفات الدراسية بالدولار واستغلال أزمة تعويم الجنيه في زيادة المصروفات الدراسية.

وأكدت الوزارة دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولي، في ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة، لافتة إلى أن تحصيل المصروفات الدراسية في هذه المدارس، إنما تكون بالجنيه المصري؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية؛ امتثالاً للنص القانوني الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراءً وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، والخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

وشددت الوزارة على أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أي زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأي مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.