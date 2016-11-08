﻿هادي العبد الله لـ«القدس العربي»: حصولي على جائزة أفضل صحافي هذا العام ليس فوزاً لي بل فوز لإعلام الثورة وانتصار على آلة الأسد الإعلامية

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: منحت منظمة مراسلون بلا حدود الصحافي السوري هادي عبد الله جائزة «أفضل صحافي لعام 2016». وذكرت المنظمة في موقعها باللغة الألمانية امس الثلاثاء أن عبد الله أتاح رؤى مهمة بالنسبة للاحتياجات اليومية للشعب السوري من خلال تقاريره الإخبارية الشجاعة.

وأضافت أنه تجرأ بصفته صحافياً حراً بالدخول إلى مناطق في سوريا كان يتجنبها أغلب زملائه الصحافيين من أجل الإنصات لممثلي المجتمع المدني.

لم تكن نظرات الدهشة غائبة عن الصحافي السوري هادي العبد الله شأنه شأن الكثير من السوريين، إبان تسلمه جائزة «مراسلون بلا حدود» التي تُمنح لأول مرة لصحافي سوري مقيم على الأرض السورية، ولم يغب مع تلك النظرات دموع ألم ووجع لفقد مئات الشهداء الإعلاميين وهم يوثقون بعدساتهم وأقلامهم حكايات الموت السوري التي لم تنتهِ.

«طيف خالد كان أول من حضرني عقب إعلان فوزي بالجائزة» هذا ما صرح به هادي العبد الله في اتصال خاص لـ «القدس العربي»، وعن تفاصيل الجائزة قال «منذ ما يزيد عن شهرين تواصلت معي «ألكساندرا» مسؤولة الشرق الأوسط في منظمة «مراسلون بلا حدود» وأخبرتني بأنه تم ترشيحي لاستلام الجائزة، وأضافت أن ترشيحي جاء مع صحافيين عديدين، في الحقيقة استبعدت كثيراً أن أكون أحد الفائزين بالجائزة، فلم أكن أتخيل أن تمنح لأحد الصحافيين على الأراضي السورية، وفقدت الأمل بذلك، لأفاجأ بعدها باتصال آخر يتم إخباري فيه بأن الجائزة ذهبت لي وطُلِب مني حينها التكتم على الموضوع لأن المنظمة ترغب بإعلان الفائز شخصياً على أن يتم التنسيق للسفر إلى فرنسا لتسلمها، إلا أن خصوصية وضعي أعاقت ذلك، وأعلن عن الجائزة يوم السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، على أن يتم التنسيق مرة أخرى لاستلامها في تركيا».

وتابع هادي «ما حدث هو لفتة مشكورة لمنظمة «مراسلين بلا حدود» الذين اهتموا بصحافيي الداخل العاملين على الأرض، شعرت فعلاً أن دم خالد وأصدقائي الشهداء لن يذهب سدى، وأن إعلام الثورة على الرغم من بدائيته لكنه انتصر حقيقة على آلة الأسد الإعلامية القمعية المجهزة بأحدث التقنيات والكاميرات، هذا الإعلام الذي ابتدأ بعدسة موبايل وعن طريق أشخاص ليس لديهم خبرة بالإعلام لكن، لديهم حب حقيقي للبلد، هذا الشيء عظيم جداً، نيلي للجائزة لم يكن فوزاً لي فقط بل كان فوزاً لإعلام الثورة كله».

ونفى العبد الله تبعيته لأي تيار سواء إسلامي أو غيره، كما نفى تبعيته لأي محطة أو وسيلة إعلامية وقال «منذ أكثر من سنتين عرضت علي قناة الجزيرة أن أكون مراسلاً لها من الأراضي السورية على أن يتم تزويدي بالمعدات كافة اللازمة من كاميرا وجهاز محمول وغيرها، على الرغم من أني أحترم الجزيرة والعاملين فيها بشدة ويشرفني حقيقة العمل معهم بل ويضيف على مسيرتي الكثير إلا أني اعتذرت عن ذلك على اعتبار أن الجزيرة لديها الكثير من المراسلين في الداخل وتمكنت من إدخالهم إلى سوريا، إلا أن هناك الكثير من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في العالم لم تتمكن حتى الآن من الحصول على معلومات أو وثائق من سوريا وأنا أحاول أن أكون المراسل غير الرسمي لهم، وبهذه الطريقة أضمن أن صوتي وصل للجميع كما أني أضمن استقلاليتي بشكل أكبر فأتحدث بما أشاء دون أن أكون مقيداً بتوجه قناة معينة».

ورد العبد الله على من يتهمه بأنه قد يتبع لسياسات معينة بعد استلامه الجائزة فقال «لو أن هادي سيبيع موقفه كان باعه منذ زمن وبظروف أصعب من هذه بكثير، من المستحيل أن نبيع كلمتنا لأن كلمتنا هي صرخة معتقل ودم شهيد ووفاء لأكثر الأشخاص إخلاصاً في الثورة، وفاء لمن حملّونا الأمانة، وشخصياً وفاء لخالد، خالد الذي قضيت معه أجمل أيام عمري، لم يكن صديقي فحسب بل كان ظلي، حتى الآن وبعد استشهاده لم أصدق حجم الفاجعة ويخيل لي في كل ليلة أنه سيأتي ويطرق الباب علي، أنام على فراشه وأستأنس بصورته كل يوم، حتى في أصعب أيامي عندما كنت في تركيا للعلاج توسلت الأطباء كثيراً بأن يتركوني أذهب لسوريا لأن خالد جاءني في المنام يخبرني بأن أزوره، زرته كما أزور قبره كل يوم، أخبره بما حدث ويحدث، أخبرته أيضاً أني قد نلت الجائزة، وهمست أنها له ولن أبيع الأمانة التي حملني إياها ولو منحت لي كل جوائز الأرض، مستحيل لمن عاش هذه التفاصيل أن يبيع كلمته».

هادي العبد الله الذي بات يلقبه السوريون «الشهيد الذي يمشي على الأرض» والذي أضحت شجاعته وصموده ظاهرة استثنائية في الثورة السورية، الذين لم يخفوا فرحتهم العارمة بفوزه، معتبرين أن الجائزة هي من فازت بهادي لا العكس.

وأهدى فوزه بالدرجة الأولى لصديقه الشهيد خالد العيسى والشهيد طراد الزهوري وباسل شحادة ووسيم وشامل، وأهله الذين وهبوه قرباناً لحرية البلد وتحريرها من الظلم، وإلى كل من هو صامد وسط الحصار خائف رغم الموت، وإلى كل من يتمسك بأرضه ولازال مؤمناً بثورته وقضيته.

هادي العبد الله الشاب ذو الثلاثين عاماً والمتخرج من كلية التمريض في اللاذقية كان قد رشح سابقاً لجائزة مي شدياق لحرية الصحافة والتي من المفترض أن تسلم في لبنان، إلا أن الحظر الموجود على جوازه وخشيته من ميليشات حزب الله في بيروت منعاه من الذهاب إلى لبنان لحضورها، أما عن نيته الخروج من سوريا فنفى العبد الله نفياً قاطعاً ذلك معتبراً أنه يعيش فيها مع أصدقائه الشهداء الذين يزور قبورهم يومياً لاسيما الشهيد خالد العيسى.