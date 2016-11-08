﻿قبل وقوع الكارثة… وسم يطلقه محاصرو مضايا السورية لإغاثة الأهالي في شتاء ثقيل

انطاكيا ـ «القدس العربي»: أطلق مدنيون في بلدتي مضايا وبقين المحاصرتين بريف دمشق، وسماً انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي باسم «أغيثوا المحاصرين قبل وقوع الكارثة» موجهاً إلى المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية، والمؤسسات الخيرية حول العالم، لإغاثة أهالي بلدتي مضايا وبقين المحاصرتين من قبل قوات النظام السوري، وحزب الله اللبناني.

ونشر المجلس المحلي في مضايا وبقين على صفحته الشخصية مناشدة إنسانية وصف فيها الشتاء بـ»الضيف الثقيل» منوهاً إلى أن الأهالي «لا طاقة لهم على استقباله، بعد أن دخل كل بيت دون نوافذ أو أبواب، ولا محروقات تمنع البرد والثلج الكثيف، أو الصقيع الطويل الأمد… وجوه شاحبة أتعبها الجوع وأرهقها الخوف والترقب» حسب المجلس المحلي.

وأشار المجلس المحلي في بيانه إلى أن المشكلة الأساسية الناتجة عن حصار قوات حزب الله للبلدتين المتلاصقتين، هي المجاعة التي لم تنته بعد، بل تطورت عند ادخال مساعدات إنسانية إلى المنطقة، بأصناف محددة، مما أدى إلى ظهور أمراض جديدة غير متوقعة، ابتداء من مرض «كواشركور»، مروراً بالفشل الكوي، وليس انتهاء بالسحايا.

وقال غيث عيسى عضو الهيئة الطبية لبلدتي مضايا وبقين في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» معه ان معاناة الأهالي لا تتوقف عند انتشار الأمراض والأوبئة، وعدم توفر العلاج، بل تتعداه إلى سياسة حزب الله اللبناني الذي لم يدخر سبيلاً أو جهداً في ابتزاز المحاصرين والمتاجرة بهم، واعتبار هذه البلدات ساحة نفوذ بالنسبة له، ومنطقة للتجارة الحرة، حيث يسمح بإدخال بعض المواد الغذائية، وكميات محدودة من المحروقات، بأسعار جنونية، تصل إلى أضعاف مضاعفة عن تلك الموجود في أسواق العاصمة.

واكد المتحدث من داخل بلدة مضايا ان هناك قرابة الـ 25 طفلاً من بقين ومضايا بحاجة إلى عناية طبية فائقة، بسبب اصابة نسبة كبيرة منهم بالفشل الكلوي، إضافة إلى 27 شخصاً ما بين نساء ومسنين، بحاجة إلى علاج خارج مناطق الحصار.

وحول آخر مساعدة إنسانية دخلت المنطقة، قال إن المنظمات الأممية قد أدخلت قبل نحو شهر ونصف شهر آخر شحنة مساعدات، لكنها لم تكن تحتوي على ألبسة ثقيلة، أو مساعدات تخص موجة البرد والصقيع في المنطقة الجبلية المعروفة بثلوجها الكثيفة، بل اقتصرت على مساعدات لم ترق إلى المستوى المأمول.

وذهب الصحافي السوري عمر محمد إلى أن أهالي منطقته قد بدأوا بتقطيع ما بقي لديهم من مفروشات وأغراض منزلية، وحرقها لإيقاد نار التدفئة، بعد أن تم حرق أثاث المنازل وأخشابها في السنوات الفائتة، للطهي، ومواجهة البرد.