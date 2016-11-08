﻿السيسي يجتمع مع قيادات المؤسسات الأمنية للبحث في المظاهرات المحتملة قي 11ـ11

القاهرة ـ «القدس العربي»: تشهد القاهرة حالة استنفار أمني غير مسبوق قبل ثلاثة أيام من انطلاق الدعوة الغامضة التي أعلن الآلاف من شباب الثورة تجاوبهم معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من المقرر ان تنطلق 11/ 11 من الشهر الجاري.

وأمس الأول دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها الجيش والشرطة لأهمية اليقظة والحذر وخص بالذكر قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات . شارك في الاجتماع وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية وزيرا الدفاع، صدقي صبحي، والداخلية مجدي عبد الغفار، بالإضافة لرئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، توحيد توفيق عبد السميع، ومدير المخابرات العامة، خالد فوزي ومدير المخابرات الحربية، محمد فرج الشحات.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، شدد السيسي، على أهمية «استمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين». وخلال الاجتماع استعرض السيسي آخر الاستعدادات والمستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، خاصة في المناطق الساخنة في سيناء.

وكشف بيان الرئاسة أن السيسي، أشاد خلال اجتماعه بقيادات المؤسسات الأمنية ووزيري الدفاع والداخلية بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية في مختلف ربوع مصر، وما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات .

وفي سياق حالة الاستنفار الأمني دفعت وزارة الداخلية بالمزيد من قواتها في محطات الميادين العامة والشوارع الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق. كما نشرت المزيد من رجال الأمن السريين في المقاهي ومناطق وسط القاهرة والجيزة. كما شددت وزارات الأوقاف والداخلية الرقابة على المساجد خاصة تلك التي يتردد عليها عناصر الإخوان المسلمين والمنتمون للجماعة فضلاً عن الجماعات الجهادية السلفية، كما امتدت الرقابة إلى الزوايا والمساجد الصغيرة بهدف ملاحقة اي عناصر تتجاوب مع دعاوى الخروج للتظاهر تحت شعار «ثورة الغلابة» المقرر يوم الجمعة المقبل الموافق 11نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما تنتشر دعوات، يمثل الشباب عمودها الفقري عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحضون الجماهير للاحتشاد. ولم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد، وسط تحذيرات أمنية. وفي منتصف أكتوبر /تشرين الأول الماضي، توقع السيسي، في تصريحات صحافية، فشل دعوات «ثورة الغلابة (الفقراء)»، المطالِبة برحيله احتجاجاً على ارتفاع الأسعار. وقال السيسي: «المصريون أكثر وعياً مما يتصور، وكل من يحاول أن يشكك أو يُسيء، وكل الجهود التي تُبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل». وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد، الاثنين، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1٪ و87.5 ٪، لارتباطها بالدولار.

وفيما يشبه «البروفا» للعمل على عودة الزخم للمصريين تجمع العشرات من المتظاهرين وعادت الهتافات لواحد من أهم ميادين العاصمة ميدان رمسيس، في منطقة وسط البلد، حيث فوجئ المارة بالقرب من مسجد الفتح بعشرات الشباب يستدعون هتافات ثورة الخامس والعشرين من يناير ومن أبرزها «أرحل» التي انطلقت قبل ستة أعوام ضد الديكتاتور المستبد مبارك الذي تمكن الثوار من إجلائه عن سدة العرش، قبل اسبوعين من مولد ثورتهم المجيدة ورددها الشباب أمس الأول احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ونجح المتظاهرون رغم قلتهم في لفت الأنظار إليهم بالهتافات التي طالت كبار رموز الدولة وحاولوا وقف حركة المرور، قبل ان تفرقهم قوات الشرطة بعد ان ألقت القبض على 7 منهم.

وحرصت وسائل الإعلام الموالية للسلطة على تهديد الراغبين في التوجه لميدان التحرير وغيره من الميادين في المحافظات المختلفة، وفي هذا الإطار أعاد العديد من البرامج والصفحات الموالية للسلطة على مواقع التواصل الاجتماعي نشر بعض مواد قانون العقوبات بشأن التظاهر بدون الحصول على إذن من وزارة الداخلية، حيث تشمل العقوبة السجن لفترات مختلفة وغرامة مالية تصل لمئتي ألف جنيه. واطلقت أجهزة الأمن أمس خطة تهدف لإجهاض المظاهرات قبل مولدها، فيما قام اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، بعدة اجتماعات مع قيادات المديرية لتأمين المنشآت العامة وكبريات الشوارع والميادين تحسبا لتجمع المتظاهرين خاصة أمام مسجد الاستقامة وميدان الجلاء والنهضة على غرار ما كان يحدث في بداية الثورة المصرية . وقامت أجهزة وزارة الداخلية على مدار الأيام الماضية بشن حملات اعتقال في العديد من المدن والقرى. ووصل عدد المعتقلين في محافظات المنيا وبني سويف والشرقية قرابة العشرين معتقلاً.

كما قامت وفق بيانات الوزارة بضبط عدد كبير من العناصر الإرهابية التي كانت بحسب بيان الوزارة تخطط لنشر الفوضى في 11/11..