﻿توقع ارتفاع ديون بريطانيا بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

لندن – د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الثلاثاء أن الحكومة البريطانية قد تقترض 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) أكثر من المتوقع في ميزانية العام الماضي، وذلك بحلول العام المالي 2020/2019، بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي.

جاء تقرير «معهد الدراسات المالية» قبل صدور البيان الأول للميزانية البريطانية الذي سيعرضه وزير الخزانة البريطاني الجديد في 23 تشرين أول/نوفمبر الحالي.

وحمل التقرير عنوان «الشتاء آتٍ»، ويتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد البريطاني مما يدفع الحكومة إلى الاقتراض والاستدانة، مع توقع تراجع عائدات الضرائب البريطانية بمقدار 31 مليار جنيه إسترليني بحلول -2019 2020، مقارنة بتوقعات ميزانية العام الماضي.

في الوقت نفسه فإن بريطانيا ستوفر حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني نتيجة التوقف عن سداد حصتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يقلل من الحاجة إلى الاقتراض، حسب التقرير.

في الوقت نفسه فإن التأثير الصافي لاقتراض 25 مليار جنيه إسترليني، زيادة عن توقعات ميزانية العام الماضي، سيؤدي إلى عجز قدره 14.9 مليار جنيه إسترليني بدلا من تحقيق فائض قدره 10.4 مليار جنيه إسترليني حسب تقديرات وزير الخزانة السابق جورج أوسبورن.

وأشار التقرير إلى حكومة حزب المحافظين البريطانية كانت قد انتهكت بالفعل إثنين من ثلاثة أهداف مالية لها، مع اعتزامها زيادة الضرائب وخفض المخصصات الاجتماعية وخفض الإنفاق على الخدمات العامة، بهدف الحد من العجز المرتفع للميزانية بحلول 2019-2020.

يذكر أنه منذ ظهور نتيجة الاستفتاء على مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خفض كل المحللين الاقتصاديين بما في ذلك خبراء بنك إنكلترا المركزي توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي.