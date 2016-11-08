﻿صعود البورصة المصرية إلى أعلى مستوى في 8 سنوات بفعل تحرير سعر الصرف

القاهرة/دبي – رويترز: ارتفعت البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات أمس الثلاثاء بسبب الآمال في تدفق الأموال الأجنبية بعد تعويم الجنيه الأسبوع الماضي، بينما صعدت البورصة السعودية مدعومة بخطة حكومية لسداد مستحقات للقطاع الخاص.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.5 في المئة إلى 10097 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق له منذ يونيو/حزيران 2008.

وقفز المؤشر 18.4 في المئة منذ التخلي يوم الخميس الماضي عن سعر الصرف الرسمي للعملة الذي كان يبلغ 8.8 جنيه للدولار. وواصل الجنيه أمس تراجعه مقتربا من 18 جنيها للدولار، وهو مستوى يجعل الأصول المصرية رخيصة للمستثمرين الأجانب.

وأظهرت بيانات البورصة مجددا أن المستثمرين الأجانب اشتروا أكثر مما باعوا وبنسبة تجاوزت الأربعة إلى واحد. وبلغ صافي مشترياتهم 31 مليون دولار، وهو ليس رقما كبيرا بمعايير الأسواق الناشئة الأخرى، لكنه الأعلى للقاهرة خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال أحد مديري الصناديق «الأنباء الجيدة جدا أن الأجانب يجسون النبض في سوق الأسهم. مساهمتهم من حيث الحجم والاتجاه لم تحدث منذ وقت طويل.»

وارتفع سهم «غلوبال تليكوم» 2.4 في المئة، وسهم البنك التجاري الدولي 1.9 في المئة. وقفز سهم «جهينة للصناعات الغذائية» بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة.

وفي السعودية صعد المؤشر الرئيسي للسوق 2.1 في المئة إلى 6328 نقطة، محققا مكاسب لأربع جلسات متتالية.

وتخطط حكومة الرياض لتسوية الديون المستحقة عليها للقطاع الخاص قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء أمس الأول.

ومن المعتقد أن المدفوعات المتأخرة تزيد على 20 مليار دولار، وتتركز في قطاع البناء. وارتفع سهم «الخضري للبناء» 4.2 في المئة في تداول كثيف.

وصعد سهم «السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية»، وهي شركة الأدوية الوحيدة المدرجة، 2.8 في المئة ،في تداول كثيف للجلسة الثانية، بعدما قال وزير الطاقة السعودي يوم السبت الماضي ان الرياض تخطط لتطوير صناعات في قطاعات السيارات والأدوية والطاقة الشمسية.

وارتفعت أسهم البنوك المدرجة جميعها وعددها 12 بنكا. ويسود القطاع جو من التفاؤل منذ الإصدار الناجح لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي. وقفز سهم «مجموعة سامبا المالية» 4.2 في المئة.

وقال سانثوش بالاكريشنان، المحلل لدى «الرياض المالية للسمسرة «كان هذا صعودا بفعل مشاعر الارتياح في أسهم البناء، وبفعل العوامل الأساسية في أسهم قطاعي البنوك والبتروكيميائيات.»

وأضاف أن مستثمري الأجل الطويل عادوا لشراء الأسهم القيادية التي هبطت بشدة على مدى العام الأخير. وعلى سبيل المثال مازال سهم «سامبا» منخفضا 13.8 في المئة منذ بداية العام، لكنه ارتفع 21.9 في المئة على مدى الثلاثين يوما الأخيرة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المئة، مع صعود سهم «الدار» العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة 1.5 في المئة إلى 2.65 درهم.

وحققت «الدار» زيادة 17.9 في المئة في صافي الربح العائد إلى المساهمين للربع الثالث من العام إلى 747.8 مليون درهم (203.6 مليون دولار) مقابل توقعات «سيكو البحرين» لربح قدره 480 مليون درهم فقط، بينما توقعت «المجموعة المالية هيرميس» ربحا قدره 682 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة، مع صعود سهم «إعمار» العقارية 2.3 في المئة. وزاد سهم «أرابتك» للبناء التي لم تعلن بعد نتائجها الفصلية 3.1 في المئة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.2 في المئة. وزاد سهم «فودافون قطر» 0.9 في المئة، بعدما سجلت الشركة خسارة فصلية بلغت 63.9 مليون ريال (17.6 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 113.6 مليون ريال قبل عام، بينما توقعت أرقام كابيتال خسارة قدرها 94 مليون ريال.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في مصر قفز المؤشر 2.5 في المئة إلى 10097 نقطة.

وفي السعودية ارتفع المؤشر 2.1 في المئة إلى 6328 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 3307 نقاط. وارتفع أيضا مؤشر أبوظبي 1.4 في المئة إلى 4348 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 9985 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 5470 نقطة.

وهبط المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 5439 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1144 نقطة.