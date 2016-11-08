﻿تونس تأمل في استعادة نسق الاستثمار عبر مؤتمر دولي نهاية الشهر الجاري

تونس – د ب أ: تأمل الحكومة التونسية في استعادة نسق الاستثمار عبر تنظيمها مؤتمرا دوليا يومي 29 و30 من الشهر الجاري سيوجه للتعبئة الدولية بهدف مساعدة اقتصادها على التعافي.

يأتي المؤتمر في وقت تعاني فيه تونس من صعوبات اقتصادية ونقص في الأموال، في أعقاب فترة انتقال سياسي منذ 2011 استنزفت الكثير من موارد الدولة.

وكان البرلمان الأوروبي أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ «خطة مارشال حقيقية» بالإمكانيات اللازمة، كما دعا إلى تحويل ديون تونس إلى استثمارات ومشاريع، تشمل البنية التحتية في المناطق الداخلية الفقيرة للحد من الفوارق الجهوية.

وتعهدت عدة دول وشركات ومؤسسات مالية دولية بالمشاركة في المؤتمر الذي سيشهد حضور قرابة 1500 مشارك.

وأفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، بأن رؤساء دول وحكومات وأمراء من دول الخليج العربي سيشاركون في المؤتمر الدولي.

كما كشف في جلسة استماع في البرلمان أمس الأول عن أن حجم المشاريع التي ستطرح على المستثمرين في المؤتمر ستناهز 30 مليار دولار، وهي تشمل 28 مشروعا في القطاع العام، وقرابة 20 في القطاع الخاص.

وستركز تلك المشاريع بشكل خاص على البنية التحتية والطاقات المتجددة والكهرباء والنقل والصحة.

وحسب أرقام حكومية فقد تراجع حجم الاستثمار الخارجي في تونس خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

وألقت الضربات الإرهابية المتتالية في عام 2015 بظلالها على نسق الاستثمار ونمو الاقتصاد التونسي، مع تراجع أداء القطاع السياحي بنسبة الثلث في 2016، إلى جانب تراجع حاد في الإنتاج في قطاع الفوسفات الحيوي نتيجة الاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية.

وتوقع البنك الأوروبي للتنمية والإعمار أن لا يتجاوز النمو الاقتصادي لعام 2016 نسبة 1.6 في المئة. وتحتاج تونس تحت ضغط من المؤسسات المالية الدولية إلى تطبيق إصلاحات عاجلة بهدف احتواء الأزمة المالية، لكنها تواجه في الوقت ذاته خلافات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعارض خططا تقشفية مثل تجميد الزيادات في الأجور.