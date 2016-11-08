﻿وزير النفط المصري: سنلجأ إلى أسواق النفط الفورية لتعويض الإمدادات التي أوقفتهاالسعودية

القاهرة -»القدس العربي» من منار عبد الفتاح: صرح وزير النفط المصري، طارق الملا، امس الثلاثاء ان مصر تحصل على المنتجات النفطية المكررة من السوق الفورية العالمية بعد قرار شركة «أرامكو السعودية» وقف إمدادات متفق عليها إلى حين إشعار آخر.

واضاف على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن مصر تلتقي مع المنتجين والتجار، وأن أي جهة تقدم شروطا ملائمة يمكنها أن تبرم اتفاقا مع مصر.

وردا على سؤال عما إذا كان يبحث عن صفقات أطول أمدا قال «ليس بالضرورة … الأمر مرهون بالسعر والفرص… نحصل على المنتجات المكررة من السوق على أي حال وحتى أثناء تلقينا (شحنات) من أرامكو كنا نستورد من السوق». وتابع «السوق الفورية تكون أرخص أحيانا».

ومؤخرا أبلغت السعودية مصر أن شحنات المنتجات النفطية التي ترسلها بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار توقفت إلى حين إشعار آخر، بما يشير إلى تصاعد الخلاف بين الدولتين.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة، بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في أبريل/نيسان. لكن الشحنات توقف في أوائل أكتوبر/تشرين الأول مع ظهور التوترات.

وأبلغت السعودية مصر أن شحنات المنتجات النفطية التي ترسلها بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار توقفت لحين إشعار آخر بما يشير إلى تصاعد الخلاف بين الدولتين.

من جانبه قال المهندس أسامة كمال وزير النفط الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين عبر فضائية «العاصمة»، ان وقف شركة «أرامكو السعودية» إمداداتها من النفط إلى مصر، سببه أزمة الدولار، وليس له علاقة بالسياسة. وأضاف أن منطقة الخليج تواجة ظروف اقتصادية خاصة بسبب انخفاض سعر النفط.

وأكد أن السعودية لديها مشاكل اقتصادية وتقوم بإعادة حسابتها منذ شهرين، عن طريق خفض المرتبات وتسريح بعض العمالة، مؤكدًا أن الأمر سببه تجاري وليس له علاقة بالسياسة.

من جهة ثانية أكد وزير النفط علي موافقة الحكومة المصرية على إصدار قانون جديد لتنظيم سوق الغاز، من خلال إنشاء جهاز تنظيمي جديد لضبط الأسواق المحلية.

وأضاف، خلال جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان «الحوار الوزاري العالمي، تمكين الأسواق الصاعدة»، أن القانون الجديد يهدف إلي إصلاح سوق الغاز. كما أشار إلى أن هناك برنامج العمل لإصلاح هيكل دعم الطاقة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث قطاع النفط و الغاز في مصر.

وعن واردات الغاز قال الملا إن مصر تتوقع التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول السنة المالية 2021. وأضاف «سنستأنف الصادرات في نهاية المطاف لأن لدينا بعض الالتزامات للتصدير وعقودا نلتزم بها».

وفي تطور متصل قالت وزارة النفط المصرية ان «الهيئة العامة للبترول مستمرة في طرح المناقصات لتلبية احتياجات السوق المحلية من كافة المنتجات النفطية»، موضحة أنه لا توجد أي عقبات في عملية الاستيراد، ومشيرة إلى أن العقد التجاري مع أرامكو السعودية لم يتم إلغاؤه.

وقالت الوزارة في ردها على استفسارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء «إن ما تردد حول عدم توافر الوقود، وتكدس السيارات أمام محطات البنزين، نتيجة زيادة أسعار المنتجات النفطية، وإيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط لمصر، خلال شهر نوفمبر الحالي، غير صحيحة».

وأكدت أن الإمدادات بمحطات الوقود مستقرة، ولا يوجد نقص في كميات الوقود، مضيفة «ما حدث يوم الخميس الماضي كان بسبب تسريب خبر زيادة الأسعار، وهو ما أدى إلى تدافع المواطنين للحصول على البنزين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة».

وأشارت إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات النفطية داخل السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات النفطية في الأسواق.