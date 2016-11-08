﻿شركة بترول أبوظبي و«أوكسيدنتال» تعتزمان رفع طاقة منشأة الحصن للغاز

أبوظبي – رويترز: قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» الامريكيةأمس الثلاثاء انهما تخططان لتوسعة منشأتهما الحصن للغاز بزيادة طاقة المعالجة 50 في المئة.

وقالت «أدنوك» في بيان «من المتوقع أن تدخل التوسعة الجديدة حيز التشغيل قبل انتهاء خطة الخمس سنوات ضمن استراتيجية أدنوك 2030 والتي تم اعتمادها مؤخرا من قبل المجلس الأعلى للبترول.»

وتملك الشركة الإماراتية حصة نسبتها 60 في المئة في مشروع الحصن المشترك مع «أوكسيدنتال بتروليوم» التي تحوز 40 في المئة منه.

وهذا المشروع ضروري للحفاظ على إمدادات الإمارات العربية المتحدة من الوقود وتقليص وارداتها المتنامية من الغاز.

وتستثمر الإمارات العربية المتحدة 35 مليار دولار في تنويع مزيج الطاقة، وتقليص اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء، وفقا لما قاله وزير الطاقة الإماراتي يوم الأحد الماضي.