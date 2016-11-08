﻿تراجع أسعار النفط بموازاة الأسهم مع بدء تصويت الرئاسة الأمريكي

لندن – رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء متخلية عن مكاسبها المبكرة، مع بدء التوصيت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك بموازاة انخفاض في الأسهم الأمريكية وانتعاش في الدولار.

كانت الأسهم الأمريكية حققت أمس الأول أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ مارس/آذار، وسط شهية قوية للمخاطرة. لكن هذه الدفعة تلاشت بعد أن رفعت أسعار النفط والنحاس والأسهم الأوروبية في وقت سابق أمس.

وتضع أحدث استطلاعات الرأي المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في المقدمة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب. ويرى المستثمرون أن فوز كلينتون يوفر مزيدا من التيقن والاستقرار.

وبحلول الساعة 1437 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم يناير/كانون الثاني، 37 سنتا إلى 45.78 دولار للبرميل، بعد أن صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 46.69 دولار.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا إلى 44.55 دولار، بعد أن قلص الدولار الأمريكي خسائره، وتخلى «ستاندرد أند بورز» عن مكاسبه في المعاملات الآجلة.