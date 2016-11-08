﻿«توتال» الفرنسية تتطلع لأن تصبح أول شركة نفط غربية تبرم اتفاقا مع إيران

باريس – رويترز: قال رئيس شركة «توتال الفرنسية للنفط والغاز أمس الأول انه يسر الشركة أن تصبح أول شركة نفط غربية تتوصل إلى اتفاق معه إيران.

وأبلغ باتريك بويان شبكة (سي.إن.إن.موني» التليفزيونية على هامش مؤتمر لقطاع البترول في أبوظبي «المناقشات جارية وسنرى إن كان بوسعنا التوقيع في الأيام المقبلة.»

وقال ردا على سؤال عن قيمة الاتفاق المحتمل التي أوردت تقارير أنها ستة مليارات دولار «تطوير مرحلة في (حقل الغاز) بارس الجنوبي أقرب إلى نطاق ملياري دولار من ستة مليارات دولار.»

وكان موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت قال أمس الأول ان «توتال» وشركة النفط الوطنية الصينية «سي.ان.بي.سي» ستوقعان عقودا جديدة يوم الثلاثاء مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن المرحلة الثانية لحقل بارس الجنوبي. يذكر ان «توتال» لها مشاركة سابقة في حقل بارس الجنوبي، أحد أضخم مكامن الغاز الطبيعي في العالم والواقع في وسط مياه الخليج. ففي 1997 أرست السلطات الإيرانية تطوير المرحلتين الثانية والثالثة من الحقل على وحدة تابعة لـ»توتال».وقال بويان، متحدثا إلى الشبكة الأمريكية «طورنا بعض مراحل بارس الجنوبي في السابق.. كنا على وشك بدء مشروع في 2010 قبل فرض العقوبات مباشرة»، مشيرا إلى العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأضاف «من الطبيعي أن أجرينا مناقشات مع إيران في هذا الموضوع. لذا دعونا نرى إن كان بمقدورنا إبرام اتفاق مرض لجميع الأطراف». لكنه أوضح أنه لن يسافر شخصيا إلى طهران.