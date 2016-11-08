﻿إيران تبرم اتفاق تأجير تمويلي لجزء من طلبية «إيرباص»

سنغافورة/أنقرة – رويترز: قالت مصادر مطلعة ان إيران توصلت إلى اتفاق مع شركة تأجير أجنبية لتمويل أول 17 طائرة تنوي شراءها من «إيرباص» لتكسر الجمود الذي أحاط بجهود استيراد طائرات في أعقاب رفع العقوبات عنها.

ويزيح الاتفاق عقبة رئيسية أمام الحصول على أول دفعة من الطائرات، إثر الغموض الذي اكتنف كيفية التمويل، وفي ظل معارضة سياسية في الولايات المتحدة وإيران. لكن المصادر حذرت من أشهر المحادثات خلقت عقبات محتملة جديدة.

ورفض مسؤولون إيرانيون الكشف عن اسم شركة التأجير، لكن مصادر في القطاع قالت في سبتمبر/أيلول إن إيران في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع «دبي لصناعات الطيران» الإماراتية للمساهمة في تمويل الصفقة.

وقال مسؤول إيراني بارز دون الخوض في تفاصيل «لدينا اتفاق لتمويل أول 17 طائرة.»

وامتنعت الشركة الإماراتية و»إيرباص» عن التعقيب.

وبموجب الاتفاق فإن شركة التأجير ستستحوذ على جزء من طلبية إيران لشراء عشرات الطائرات النفاثة الجديدة، ثم تؤجرها لشركة الطيران الوطنية الإيرانية.

وقال أحد المصادر انه يمكن استخدام آلية مماثلة لتمويل طلبية غير نهائية لشراء 20 طائرة بمحركات مروحية من «إيه.تي.آر» المملوكة بنسبة 50 في المئة لـ»إيرباص». ولم تدل «إيه.تي.آر» بتعليق فوري.

وطلبت طهران بشكل مبدئي شراء ما يزيد على 100 طائرة من كل من «إيرباص» و»بوينغ» هذا العام، بعد الاتفاق مع القوى العالمية على رفع معظم العقوبات المفروضة عليها مقابل تقليص أنشطتها النووية.

ويعتمد استكمال صفقة «إيرباص» على استلام تراخيص تصدير من الولايات المتحدة، نظرا لوجود مكونات أمريكية في الطائرات. وتلقت «إيرباص» حتى الآن تراخيص 17 طائرة نفاثة.

وستتلقى الشركة الأوروبية العملاقة المدفوعات باليورو على غير المعتاد، بدلا من الدولار المستخدم في صفقات شراءالطائرات. ومازال النظام المالي الأمريكي مغلقا أمام إيران بموجب عقوبات ترجع إلى ثورة 1979.

ومن المتوقع استئناف المفاوضات قريبا بين إيران و»بوينغ» لاستكمال صفقة شركة صناعة الطائرات الأمريكية لبيع أو تأجير أكثر من 100 طائرة نفاثة لطهران، وهي صفقة ربما تتضمن أطرافا أخرى.

وقال فاخر داغستاني، المتحدث باسم «بوينغ» في الشرق الأوسط، ان الحكومة الأمريكية سمحت للشركة بإجراء محادثات مع شركات الطيران الإيرانية المعنية، وأن أي اتفاقات نهائية ستتطلب مزيدا من الموافقات الأمريكية.

ومن المؤكد ان صفقات الطائرات جائزة اقتصادية كبيرة للشركات الغربية، وتدعم الإيرانيين المؤيدين لمزيد من العلاقات مع الغرب بعد أعوام من العزلة.

لكن المفاوضات توقفت مع إحجام كثير من البنوك الغربية عن تقديم تمويل، خشية انتهاك قواعد تنظيمية إذا حدثت نكسة جديدة في العلاقات. وعلى وجه الخصوص هناك قلق من أن تؤدي نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى عقوبات جديدة، حيث انتقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمحافظون في الكونغرس الاتفاق النووي بشدة.

وتقول مصادر ان حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني ترغب في استكمال التعاقدات قبل نهاية السنة المالية الإيرانية في مارس/آذار، وهو ما يعزز احتمالات تسليم الدفعة الأولى من الطائرات قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية في مايو/أيار. وقال مسؤول إيراني «لدينا مواعيد نهائية نلتزم بها.»

وقال مسؤول رفيع ثان في الحكومة الإيرانية ان 20 طائرة غربية على الأقل ستضاف إلى أسطول طائرات البلاد بحلول مارس 2017، تعقبها 25 طائرة أخرى على مدى الأربعة أشهر التالية.

واتفقت إيران في يناير/كانون الثاني على شراء 118 طائرة نفاثة من «أيرباص» من بينها 12 طائرة «إيه380» وهي أكبر طائرة نقل ركاب في العالم.