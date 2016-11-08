﻿بيولي مدرباً للإنتر الإيطالي خلفا لدي بور

روما – د ب أ: أعلن إنتر ميلان الإيطالي تعيين ستيفانو بيولي مدرباً للفريق بعد اسبوع من إقالة الهولندي فرانك دي بور. ووقع بيولي (51 عاما) على عقد حتى حزيران/ يونيو 2018. وسيتسلم بيولي منصبه من ستيفانو فيكي، مدرب الشباب، الذي قاد الفريق بشكل مؤقت في مباراتين حيث خسر من ساوثهامبتون الإنكليزي 1/2 في الدوري الأوروبي وتغلب على كروتوني 3/صفر في الدوري الايطالي. وكان الإنتر أقال دي بور بعد الخسارة من سامبدوريا صفر/1 في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي، حيث حقق أربع انتصارات وخسر خمس مباريات في الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق. ويحتل الإنتر المركز الاخير في مجموعته بالدوري الأوروبي والمركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة من 12 مباراة. وكان بيولي فسخ عقده مع لاتسيو، الذي وقع معه حتى يونيو 2017، لكنه أقيل في نيسان/ أبريل الماضي، قبل سبع مباريات من نهاية الموسم الثاني له مع لاتسيو.

برشلونة يطعن ضد إنذار ميسي!

برشلونة – رويترز: قال برشلونة إنه سيطعن ضد انذار حصل عليه ليونيل ميسي خلال انتصاره 2-1 على اشبيلية يوم الاحد. وأشهر الحكم بطاقة صفراء لميسي في الشوط الثاني بداعي اضاعة الوقت حيث كان يحاول ارتداء حذائه الذي فقده في التحام مع ستيفن نزونزي لاعب اشبيلية. وشرح لويس انريكي مدرب برشلونة عقب المباراة ان رباط حذاء ميسي تلف خلال الالتحام مع نزونزي ولم يستطع اللاعب ارتداءه سريعا. كما حصل نيمار مهاجم برشلونة ايضا على انذار يوم الاحد واصبح على بعد بطاقة اخرى من الايقاف. وسيغيب لويس سواريز عن مباراة برشلونة المقبلة على أرضه امام ملقة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب الايقاف بعدما حصل على الانذار الخامس هذا الموسم خلال مواجهة اشبيلية.

إبراهيموفيتش يعتذر لغيابه عن موقعة أرسنال!

مانشستر – الأناضول: قدّم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اعتذارا لجمهور فريقه مانشستر يونايتد عن البطاقة الصفراء التي ستحرمه من مواجهة أرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنكليزي. وقال إبراهيموفيتش: «في كل مرة أحاول أن ألعب أي مباراة بصورة قوية، وأقوم بتدخلات قوية لقطع الكرات، أو ما شابه، أحصل على بطاقة صفراء، ولا أدري ما هو تفسير ذلك». وأضاف: «هذه هي طبيعة الكرة في إنكلترا، تتسم بالقوة البدنية، وعلي أن أتقبل ذلك، ويجب أن أتعامل باحترافية». وأوضح: «أنا حزين لأنني سأغيب عن المباراة المقبلة، كنت أتمنى ألا تحدث عملية الإيقاف قبل المباراة المقبلة لأنني كنت أرغب في المشاركة، لكن يجب أن أثق في زملائي بالفريق وأعلم أنهم قادرون على تقديم أداء جيد في غيابي».

الحكم على لاعب أرجنتيني بالسجن في اسبانيا بسبب مخالفة مرورية!

لاس بالماس (أسبانيا) – د ب أ: عوقب الأرجنتيني سيرخيو أراوخو لاعب لاس بالماس الأسباني، بالسجن تسعة أشهر، بعدما رفض الخضوع لاختبار للكشف عن معدل الكحول في الدم تحت إشراف أحد كمائن الشرطة في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي. وقضت المحكمة الجنائية لمدينة لاس بالماس بجزر الكناري على المهاجم الأرجنتيني أيضا بالحرمان من القيادة لمدة عامين. وكان الادعاء العام اتهم اللاعب بارتكاب جريمة ضد المرور، بعدما احتجزته الشرطة في الساعات الأولى من الصباح لإجراء اختبار معدل الكحول في الدم، وهو رفضه. وأكد محامو أراوخو بأنهم سيستأنفون ضد الحكم الذي يرونه مجحفا. ونظرا لأن مدة العقوبة قصيرة وأن المخالفة الموجبة للعقوبة هي الأولى للاعب الأرجنتيني، فإن العقوبة لن تدخل حيز التنفيذ.

الإصابة تحرم منتخب الجزائر من غزال وبودبوز وسوداني

الجزائر – الأناضول: استبعد البلجيكي جورج ليكنز مدرب المنتخب الجزائري، ثلاثي الهجوم رشيد غزال (ليون الفرنسي)، ورياض بودبوز (باستيا الفرنسي)، وهلال سوداني (دينامو زغرب الكرواتي) من قائمة الفريق لمواجهة نيجيريا بتصفيات قارة إفريقيا لمونديال 2018. وأوضح الاتحاد الجزائري: «الطاقم الطبي للمنتخب أكد عدم قدرة الثنائي غزال وبودبوز في اللحاق بمباراة نيجيريا، كما أن سوداني لم يتمكن من الحضور للجزائر، طبقا للتقرير الطبي لناديه، بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه دينامو زغرب، يوم الأحد». واستدعى الجهاز الفني الثلاثي ياسين بن زية (ليل الفرنسي) واسماعيل بن ناصر(ارسنال الانكليزي)، وبغداد بونجاح (السد القطري). ويقيم المنتخب الجزائري معسكرا بمدينة «سيدي موسى»، استعدادا لمباراة الجولة الثانية للمجموعة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2018، السبت المقبل، بمدينة أويو النيجيرية. ويتصدر المنتخب النيجيري المجموعة برصيد 3 نقاط، واقتسم الكاميرون والجزائر المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وزامبيا الرابع بدون أي نقاط. ووفقا لنظام التصفيات، يتأهل إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس، التي تضم كلا منها 4 منتخبات.