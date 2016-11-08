﻿موراي يفتتح مبارياته في البطولة الختامية أمام سيليتش

لندن – د ب أ: سيختبر أندي موراي وضعه كمتصدر للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في اليوم الثاني من البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، عندما يواجه مارين سيليتش يوم الاثنين المقبل في منافسات دور المجموعات.

وكان موراي، الذي حقق صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في بطولة باريس الأخيرة، يحصل على بعض الراحة في منزله، ولكنه قال في حفل قرعة البطولة إنه كان حريصا على التواجد في البطولة الختامية التي تضم أفضل ثماني لاعبين. وقال: «حصلت على راحة لعدة أيام ولقضاء الوقت مع أسرتي. أحتاج لعدة أيام للراحة. سأعود للتدريبات يوم الخميس المقبل». وأضاف: «عندما استيقظت اليوم، لم أشعر بأي شيء جديد كوني حصلت على صدارة التصنيف العالمي. كان من الرائع الحصول عليه، ولكن عندما تكون في الملعب لا تفكر في التصنيف. أفضل اللاعبين في العالم موجودون، ستكون كل مباراة صعبة». وتنطلق منافسات الجولة من مجموعتي جون ماكنرو وايفان ليندل يوم الاحد المقبل، حيث يلتقي دومينيك ثيم، الذي تأهل للبطولة للمرة الأولى، مع نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بالبطولة أربع مرات والمصنف الثاني حاليا بعد 122 اسبوعا قضاها في صدارة التصنيف. وقال ثيم بعد دخوله ضمن المصنفين العشرة الأوائل للمرة الأولى خلال العام الجاري: «كان حلما كبيرا أن أصل إلى هنا وأن ألعب. لقد كنت محظوظا بعض الشيء في التأهل (بعد الخسارة في الدور الأول من بطولة باريس)». وإذا تمكن من اللعب بعد إصابته بتمزق في القدم، والتي أجبرته على الانسحاب من الدور قبل النهائي لبطولة باريس والتي منحت موراي صدارة التصنيف، سيلتقي ميلوس راونيش مع الفرنسي جايل مونفليس مساء الاحد. وسيستهل موراي مبارياته مساء الاثنين المقبل عندما يواجه سيليتش. يشار إلى أن موراي تغلب على سيليتش 11 مباراة وخسر في ثلاث. وستكون هذه المباراة هي الثالثة التي تجمعهما هذا الموسم حيث فاز كل منهما على الأخر في مباراة حيث كان سيليتش هو الفائز بالمباراة الأخيرة التي جمعتهما في نهائي بطولة سينسيناتي في آب/ أغسطس الماضي. وقال سيليتش، الفائز ببطولة الشهر الماضي: «مجموعتنا صعبة للغاية، لذلك سنرى من سيتمكن من العبور للدور التالي. بالطبع متحمس، نتيجة الطريقة التي لعبت بها خلال الأشهر القليلة الماضية». وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة عدت للسباق مجددا. متحمس لتمكني من الوصول للبطولة الختامية للعام الثاني، وسعيد لكوني جزء من هؤلاء اللاعبين». وتضم مجموعة جون ماكنرو كلا من أندي موراي (بريطانيا) وستان فافرينكا (سويسرا) وكي نيشيكوري (اليابان) ومارين سيليت (كرواتيا). فيما تضم مجموعة إيفان ليندل: نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) وميلوس راونيش (كندا) وجايل مونفيس (فرنسا) ودومينيك ثيم (النمسا).