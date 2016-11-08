﻿بيونغتشانغ تؤكد استعدادها التام لانطلاق الأولمبياد الشتوي عام 2018

بيونغتشانغ (كوريا الجنوبية) – د ب أ: قال هي بيوم لي رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقررة في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية عام 2018، إن بيونغتشانغ ستكون مستعدة تماما مع موعد انطلاق فعاليات هذه الدورة.

وأوضح أن جميع المنشآت الرياضية اكتملت وأصبحت جاهزة للبطولات التي تقام عليها بهدف التجربة والاختبار خلال الشهور المقبلة. وقال لي: «يسير العمل في البنية الأساسية الجديدة مثل خط القطار السريع والطرق السريعة وشبكة الطرق على نحو جيد أيضا». وأشار لي إلى أن أولمبياد 2018 قد يبث الحياة في روح الألعاب الرياضية الشتوية في القارة الأسيوية. وأوضح: «ما زالت آسيا بمثابة صفحة بيضاء للرياضات الشتوية ولديها قدرات كامنة هائلة». وأضاف: «بيونغتشانغ ستبذل كل ما بوسعها لدعم وترويج الرياضات الشتوية وتقديم الاستثمارات اللازمة لها في كل أنحاء آسيا». وقال إن الاهتمام المحدود بالرياضات الشتوية في آسيا كان ناجما عن السيطرة والسطوة الأمريكية والأوروبية على هذه الرياضات. ولم يسبق للمدن الأسيوية استضافة دورات الألعاب الشتوية باستثناء مدينتي سابورو وناغانو اليابانيتين في 1972 و1998. وتهدف دورة الألعاب الأولمبية 2018 إلى تحويل بيونغتشانغ والمنطقة المحيطة في غانغوون إلى مركز للرياضة الشتوية والسياحة. وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو بعدها بعامين فقط فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020 كما تستضيف العاصمة الصينية بكين أولمبياد 2022 الشتوي. وبعد المخاوف المعتادة بشأن مواقع استضافة الفعاليات الأولمبية، اكتمل العمل في جميع المنشآت الرياضية التي أصبحت جاهزة لاستضافة فعاليات 26 حدثا تجريبيا تقام فعالياتها حتى نيسان/ أبريل 2017، وقال لي: «هذه المسابقات لن تكون فقط بمثابة اختبار مهم لهذه المواقع الرياضية وإنما ستظهر لنا مدى التنسيق لوسائل النقل وجهود المتطوعين وتوصيل الأطعمة ومبيعات التذاكر والتعاون مع مختلف الجهات في الدولة». وأوضح أن أولمبياد 2018 لا يعاني من أي قصور في أعداد المتطوعين، حيث تقدم 91 ألف شخص بطلبات للتطوع فيما تحتاج الدورة إلى 22 ألف و400 متطوع فقط. وتستضيف بيونغتشانغ الأولمبياد الشتوي المقبل من التاسع إلى 25 شباط/ فبراير 2018 . وسبق لكوريا الجنوبية أن استضافت الأولمبياد الصيفي عام 1988 في العاصمة سول.