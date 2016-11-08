﻿باكياو بطل الملاكمة يعود إلى الفلبين والعمل في السياسة!

مانيلا – رويترز: أحرز الفلبيني ماني باكياو لقبا عالميا جديدا في الملاكمة قبل أن يعود إلى مانيلا للعمل الجاد في السياسة.

وتوج المخضرم باكياو (37 عاما) بلقب منظمة الملاكمة العالمية بعدما تفوق على الأمريكي جيسي فارغاس بإجماع آراء الحكام السبت الماضي في لاس فيغاس في نزاله الأول منذ أبريل/ نيسان الماضي. وقال باكياو: «عدت بعد النزال لأنه ينتظرني العمل وأنا أتوق للعودة مجددا إلى العمل.» وأضاف: «انتهيت من الملاكمة والآن ينصب تركيزي على العمل.» وأضاف باكياو، بطل العالم في ثماني فئات مختلفة، لقبا جديدا إلى سجله الحافل وهو الأول له منذ انتخابه عضوا بمجلس الشيوخ في الفلبين في مايو/ أيار الماضي ولم يستبعد أن يخوض نزالا جديدا. وحسن باكياو سجله إلى 59 انتصارا مقابل هزيمتين، وقال بعد انتصاره الأخير إنه يرغب في خوض نزال جديد ضد الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر الذي فاز على الملاكم الفلبيبي العام الماضي.