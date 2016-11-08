﻿كاري يسجل رقما قياسيا في الرميات الثلاثية ويقود واريورز إلى فوز مهم

واشنطن – رويترز: استفاق ستيفن كاري من أول مباراة يخوضها بدون تسجيل أي رمية ثلاثية في نحو عامين، ليحقق رقما قياسيا في الرميات الثلاثية بدوري السلة الامريكي للمحترفين بلغ 13 رمية ليتوج اداء رائعا سجل خلاله 46 نقطة، ويقود فريقه غولدن ستيت واريورز للفوز 116-106 على نيو اورلينز بيليكانز.

وبعدما توقفت مسيرته الرائعة بتسجيل رمية ثلاثية واحدة على الاقل في 157 مباراة عندما أخفق في ذلك أمام لوس انجليس ليكرز يوم الجمعة الماضي استفاق كاري ليسجل 13 من 17 رمية ثلاثية. وكسر الرقم السابق البالغ 12 رمية ثلاثية والذي سجله كوبي برايانت في 2003 وعادله دونيل مارشال بعدها بعامين. وأنهى كلاي طومسون المباراة بتسجيل 24 نقطة، وأضاف كيفن دورانت 22 نقطة لواريورز.

وسجل كريس بول 24 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة واستحوذ على ست كرات مرتدة ليسحق لوس انجليس كليبرز منافسه ديترويت بيستونز 114-82. وأضاف جيه جيه ريديك 20 نقطة لكليبرز الذي تغلب على بيستونز للمرة الـ11 على التوالي. وفاز هيوستن روكتس 114-106 على واشنطن ويزاردز بفضل تألق جيمس هاردن الذي سجل 32 نقطة، بينها 14 في الربع الاخير وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. وسجل كيمبا ووكر 24 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة ليحقق تشارلوت هورنتس انتصاره الثالث على التوالي وكان هذه المرة على حساب انديانا بيسرز بنتيجة 122-100. وهو الانتصار الخامس مقابل هزيمة واحدة لتشارلوت في أفضل بداية لموسم في تاريخه. وتفوق يوتا جاز بسهولة 109-84 على فيلادلفيا سفينتي سيكسرز بفضل 20 نقطة من غوردن هايوارد و16 نقطة من ديريك فيفورز الذي استحوذ أيضا على 14 كرة مرتدة. وهو الانتصار الرابع في خمس مباريات ليوتا رغم غياب نجمه المخضرم جورج هيل بسبب الاصابة. وأنهى شيكاغو بولز مسيرة من ثلاث هزائم متتالية بالفوز 112-80 على اورلاندو ماجيك. وبعد هزيمته امام انديانا بيسرز يوم السبت دخل بولز المباراة بقوة منذ البداية حتى النهاية لينهي مسيرة من ثلاثة انتصارات متتالية لماجيك. وسجل إنيس كانتر 24 نقطة ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 97-85 على ميامي هيت.