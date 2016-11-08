﻿هندرسون يشيد بثلاثي هجوم ليفربول «العالمي»!

ليفربول – رويترز: كال القائد جوردان هندرسون المديح لثلاثي خط هجوم ليفربول الناري المؤلف من فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، وقال إنهم السبب وراء صعود الفريق الى صدارة الدوري الانكليزي.

وسحق ليفربول منافسه واتفورد 6-1 الاحد ليتصدر بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه بعد 11 مباراة. وهز المهاجمون الثلاثة الشباك خلال المباراة. وسجل ماني هدفين ليرفع رصيده هذا الموسم في الدوري الى ستة أهداف مقابل خمسة اهداف لكوتينيو وفيرمينو بعدما سجل كل لاعب هدفا خلال مباراة واتفورد. وقال هندرسون: «إنهم لاعبون من طراز عالمي رفيع». وتابع: «طريقة فهمهم للمباريات ليس فقط من ناحية الهجوم ولكن بسبب الجهد الكبير الذي يبذلوه من أجل الفريق من حيث الضغط واستعادة الكرات في كل ارجاء الملعب. يساعد الثلاثة الفريق دفاعيا. كلهم رائعون في هذه المهام وعندما يتقدمون الى الامام لا يمكن ايقافهم.» وكانت آخر مرة فاز فيها ليفربول بالدوري في موسم 1989-1990 وانهى الموسم من وقتها في المركز الثاني أربع مرات، كان آخرها تحت قيادة بريندان رودجرز في موسم 2013-2014 عندما كان لويس سواريز يقود خط الهجوم. واضاف هندرسون: «لا أود حقا مقارنة هذا الفريق بما كان عليه الحال قبل عامين. افضل التركيز على هذه التشكيلة ونقاط قوتنا وما نفعله. تشكيلة موسم 2013-2014 اصبحت من الماضي. كفريق أرى اننا نمتلك امكانات كبيرة وأبلى الفريق بلاء حسنا في الثلث الاخير من الملعب على مدار الاسابيع القليلة الماضية… استمتع بالوجود معهم.» ويحل ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون صاحب المركز العاشر في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما يستأنف الدوري نشاطه بعد التوقف بسبب الفترة الدولية.