﻿الدوري الألماني: هامبورغ يبحث عن مدير جديد… وبييرسدورفر يتعهد بمواصلة الكفاح!

هامبورغ – د ب أ: يعتزم نادي هامبورغ متذيل الدوري الألماني تعيين مدير كرة جديد خلال الأيام القليلة المقبلة في الوقت الذي تعهد فيه رئيس مجلس إدارة النادي ديتمار بييرسدورفر بمواصلة الكفاح.

ووضعت وسائل الإعلام الألمانية اسم كريستيان هوشستايتر مدير الكرة بنادي بوخوم، على رأس المرشحين لتولي منصب مدير الكرة الذي يشغله بييرسدورفر منذ أيار/ مايو الماضي بجانب منصب رئيس مجلس الإدارة، لكن بدون أن يحقق أي نجاح يذكر. ومنذ عودته إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في هامبورغ في 2014، أطاح بييرسدورفر باثنين من مديري الكرة وثلاثة مدربين بجانب انفاق نحو 90 مليون يورو ولكن بدون أن تأتي هذه الخطوات بثمارها على أرض الواقع. وقال بييرسدورفر: «الأمر لا يتعلق بي، لكن كل الأمور تتعلق بهامبورغ». ولكن بعد أن حل ماركوس جيسدول محل المدرب برونو لاباديا أمكن انقاذ ذ النادي من الهبوط الوشيك في 2015. وأوضح بييرسدورفر: «لقد أجرينا العديد من المناقشات وبدأنا إجراءات مخطط لها بحذر». التخطيط الحذر يظل محل سؤال، وانسحب اللاعب السابق لهامبورغ نيكو هوغما من قائمة المرشحين مرجعا ذلك إلى اختلافه مع بييرسدورفر في كيفية التعامل مع الأمور.

المساهمات التي يمكن لمدير الكرة الجديد أن يقدمها في هامبورغ كي ينعكس ذلك على أدائه داخل الملعب، تظل من الأمور المرتقبة أيضا، نظرا لان هامبورغ هو الفريق الوحيد في البوندسليغا الذي لم يسبق له الهبوط. ولم يحقق هامبورع أي انتصار خلال عشر مباريات في البوندسليغا وحصد نقطتين فقط من تعادلين، بجانب العقم التهديفي الذي يلازم الفريق والأهداف الغزيرة التي تسكن شباكه. ثلاثة فرق فقط في تاريخ البوندسليغا حصدت نقطتين من أول عشر مباريات، لكنها لم تنجح في النهاية في تفادي الهبوط. وانتابت حالة سخط عارمة جماهير هامبورغ خلال الهزيمة الأخيرة للفريق على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند 2/5 السبت الماضي. لكن الشيء الذي قد يكون إيجابيا لهامبورغ هو أنه خلال مبارياته العشر الأولى التقى مع ثمانية فرق من أصحاب المراكز العشرة الأولى، ما يعني أن القادم قد يكون أسهل. وقد يضخ الملياردير كلاوس مايكل كوني المزيد من الأموال لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير المقبل، رغم أن زيادة حجم الانفاق جاء بنتائج عكسية في السنوات الأخيرة. الهزيمة الكاسحة أمام دورتموند جاءت في حضور اسطورة هامبورغ اوفي زيلر الذي كان يحتفل بعيد ميلاده الثمانين. وقال زيلر: «أعتقد أن هامبورغ قد يواجه نفس مصير كايزرسلاوترن وميونيخ 1860 ودوسلدورف، وهي الأندية التي عانت من الهبوط ولم تفلح محاولاتها على مدار الأعوام للعودة للبوندسليجا… هذا الأمر لن يؤذي النادي فقط بل المدينة بأكملها».