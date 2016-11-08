﻿الدوري الانكليزي: كاين مهاجم توتنهام: غيابي سبعة أسابيع أعاد شحن طاقتي!

لندن – رويترز: قال هاري كاين مهاجم توتنهام إن غيابه سبعة أسابيع بسبب اصابة في أربطة الكاحل أفاده كثيرا وأعاد شحن طاقته.

وأصيب كاين، الذي عاد للمباريات ليسجل هدف التعادل أمام أرسنال يوم الاحد، بالدوري الانكليزي أمام سندرلاند في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال النجم الدولي: «عندما تصاب يتعين عليك النظر الى الجوانب الايجابية التي تساعدك.» وتابع: «غبت من ستة الى سبعة أسابيع وهو ما ساعدني على اراحة عضلات أخرى كانت مجهدة لفترة. حصلت على راحة بعد الاصابة وقضيت فترات أطول في صالة الالعاب الرياضية وخارجها للحفاظ على لياقتي ولذلك عندما استدعوني لخوض مباراة مثل مواجهة أرسنال كنت جاهزا.» وفي قمة شمال لندن خرج توتنهام سعيدا بعدما استمر بدون أي هزيمة في الدوري هذا الموسم. وحاول كيفن فيمر مدافع توتنهام إبعاد ركلة حرة من مسعود أوزيل لكنه سجل هدفا بطريق الخطأ في مرماه في استاد الإمارات. لكن بعد قليل من بداية الشوط الثاني نجح كين في التعادل من ركلة جزاء بعد خطأ من لوران كوشيلني ضد موسى ديمبلي. ويحتل توتنهام المركز الخامس، ويستضيف وستهام صاحب المركز الـ17 في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما يستأنف الدوري نشاطه بعد التوقف بسبب فترة المباريات الدولية.