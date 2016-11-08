﻿أوروغواي تأمل في تعافي كافاني وتفتقد هرنانديز

مونتفيديو – رويترز: قال أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي إن إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان رفض اقتراحا بالبقاء في فرنسا والتعافي من إصابة بالفخذ وأصر على الدخول في سباق مع الزمن للحاق بمباراة بلاده أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم.

وأصيب كافاني (29 عاما) بعد دقائق من تسجيل هدف في الشوط الأول لسان جيرمان في مباراة انتهت بالفوز 4-صفر على ستاد رين الأحد الماضي، لكن تاباريز يتمنى أن يتعافى مهاجمه قبل مباراة الخميس بعدما أظهرت الفحوص أن الإصابة ليست خطيرة. وقال تاباريز: «شعر ببعض الألم خلال المباراة التي خاضها. لم يتعلق الأمر بالهدف لكنه عانى قبلها ببعض الوقت.» وأضاف: «اقترح البعض في سان جيرمان بأن يبقى اللاعب هناك للتعافي لكن اللاعب رفض ذلك تماما.» وتحتل أوروغواي المركز الثاني في تصفيات كأس العالم وتتأخر بنقطة واحدة عن البرازيل صاحبة الصدارة. وتتأهل أول أربعة منتخبات بشكل مباشر من تصفيات أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم. ورغم ذلك يشعر تاباريز بالقلق من الإكوادور صاحبة المركز الثالث والتي فازت 2-1 على أوروغواي العام الماضي على أرضها، وقال: «لن تكون الأمور سهلة… خلال هذه التصفيات جمعت الإكوادور الكثير من النقاط خارج أرضها وبنسبة تفوق 50 بالمئة من إجمالي نقاطها». ومن جهة أخرى، أعلن نادي هال الانكليزي أن مهاجمه الاوروغواني ابيل هرنانديز سيغيب عن مواجهة الاكوادور وتشيلي في التصفيات بسبب اصابة في أعلى الفخذ. وأصيب هرنانديز، الذي سجل هدفا وحيدا هذا الموسم بعدما أحرز 22 هدفا الموسم الماضي ساعد بها الفريق على الصعود للدوري الممتاز، بعد تسع دقائق من مباراة فاز فيها فريقه 2-1 على ساوثهامبتون مطلع الأسبوع الجاري. وذكر النادي: «سيغيب عن المباراتين الدوليتين.»