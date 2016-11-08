﻿ميسي ونيمار يصلان معا إلى البرازيل للمشاركة في كلاسيكو «السامبا» و«التانغو»

بيلو هوريزونتي (البرازيل) – د ب أ: صديقان وغريمان، هكذا هما الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، اللذان وصلا أمس معا إلى البرازيل استعدادا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو الأشهر في قارة أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين والبرازيل غدا الخميس.

وغادر ميسي ونيمار أسبانيا وتوجها مباشرة إلى مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية بصحبة الأرجنتيني الآخر خافيير ماسكيرانو، الذي سافر معهما على متن الطائرة ذاتها، بحسب موقع «أو غلوبو» البرازيلي. ووصل لاعبو برشلونة الثلاثة فجر أمس إلى المدينة البرازيلية، التي تستضيف مباراة من العيار الثقيل بين البرازيل والأرجنتين، في إطار منافسات المرحلة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وتوجه ميسي وماسيكرانو عقب وصولهما مباشرة إلى ملعب نادي أتلتيكو مينيرو، الذي يحتضن تدريبات المنتخب الأرجنتيني، فيما انضم نيمار للمنتخب البرازيلي بفندق «أورو ميناس» بمدينة بيلو هوريزونتي. ومع وصول النجمين الكبيرين اكتملت صفوف منتخبيهما، اللذين شارفا على اتمام الاستعدادات قبل المباراة المرتقبة.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة الخميس وهو يعاني من أزمة حقيقية في مشواره في التصفيات، بعدما خسر المباراة الماضية أمام باراغواي، وتراجع إلى المركز السادس. ويضع منتخب «التانغو» آماله في المباراة المقبلة على كاهل نجمه الأول وقائده، ليونيل ميسي، الذي عاد للفريق مرة أخرى، بعدما غاب للإصابة خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود بقوة مع ناديه برشلونة. وتتربع البرازيل على قمة الترتيب بفضل مجهود المدرب الوطني «تيتي»، الذي نجح في إحداث تغييرات واسعة داخل منتخب بلاده، بالإضافة إلى ميله إلى الكرة الهجومية والجمالية. ومن جانبه قال ويليان، مهاجم المنتخب البرازيلي، متحدثا عن مباراة الخميس: «لدينا كل شيء لتحقيق الفوز». وبعدما فاز في المباريات الأربع، التي قاده «تيتي» خلالها، يرغب منتخب السامبا، قبل التفوق على غريمه التاريخي، في طي صفحة هزيمته المذلة 7/1 أمام ألمانيا، التي كانت على ملعب «مينيرو» أيضا بمدينة بيلو هوريزونتي. ويعود المنتخب البرازيلي مرة أخرى بعد عامين للملعب، الذي شهد الهزيمة الأسوأ له في تاريخه.