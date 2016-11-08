﻿الجمهوريون علمّوا الأمريكيين فن كراهية كلينتون وترامب نقل السم لمستوى أعلى

لندن ـ «القدس العربي»من إبراهيم درويش: بعد إنفاق 2.1 مليار دولار و 575 يوماً من الحملات الانتخابية وعدد من الفضائح اختار الأمريكيون يوم أمس مرشحهم المفضل وسط حمى من الاستطلاعات التي تكهنت بتقارب في الحظوظ بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب. وفوز أي منهما يعتبر تاريخاً، ففي حالة وصلت كلينتون للرئاسة فإنها ستكون أول امرأة تصل إلى منصب الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، ولو فاز ترامب، فسيكون قد حقق إنجازاً ضد كل التوقعات التي وضعته في المرتبة الثانية والتعليقات التي قالت إنه لا يصلح لإدارة دولة عظمى. فإدارة الدولة ليست كإدارة شركة عقارات. وأيا كان القرار الأمريكي فسيترك تداعياته على العالم بشكل أوسع والشرق الأوسط تحديداً.

فهذه المنطقة تشهد حروباً ونزاعات وبدأت فيها الولايات المتحدة حرباً على تنظيم «الدولة» في كل من الموصل – العراق والرقة- سوريا على أمل أن يتم «تحريرهما» قبل تنصيب الرئيس أو الرئيسة المقبلة. وعليه فالتحدي الأكبر أمام الإدارة الأمريكية المقبلة سيكون التعاون الأمني مع الحلفاء العرب.

وأشار المحلل أنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن أن القضايا المهمة في التعاون مع الدول العربية لا يمكن تغطيتها من خلال الكلام البلاغي والتأكيدات. فبعض هذه المشاكل واضحة وهي نتاج صعود تنظيم الدولة الإسلامية أو من ميراث الغزو الأمريكي للعراق ومشاكل نابعة من النزاعات في العراق وسوريا وليبيا واليمن. وهناك مشاكل ليست واضحة ولكنها مهمة بالمستوى نفسه.

المجال المدني

ويرى كوردسمان أن أهم التحديات هي التعاون الفعال في المجال المدني الذي تم تجاوزه في الوقت الحالي بسبب التركيز على الحرب ومكافحة الإرهاب، مع أنه مهم بالدرجة نفسها التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب. وكشفت الأحداث المتتابعة بعد الربيع العربي أن الأمن لا يتحقق بدون الاستقرار.

فالحلول العسكرية والأمنية هي نصف الطريق لإنهاء الإرهاب والتطرف والتمرد والنزاع. ولا تزال القضايا التي دفعت القوى المدنية التي قادت الربيع العربي والاضطرابات الإقليمية والعنف – فشل الحكم والعلمانية وزيادة التطرف والفساد وانهيار حكم النظام والقانون والاقتصاد الفقير وما إلى ذلك مشاكل رئيسية. وفي الحقيقة زادت هذه المشاكل سوءًا ومنذ أن حذرت تقارير مثل تقرير التنمية العربية لعام 2002 من أنها تدفع العالم العربي نحو الأزمات.

ويقول إن أثر التطرف والحرب الأهلية في سوريا واليمن والعراق وليبيا هي أمثلة تشير لهذا التوجه. فمنذ بداية الربيع العربي في عام 2011 زادت القوى التي خلقت القلق المدني وكانت مصدراً للغضب الداخلي والنزاع سوءا. وزادت التحديات في كل من الجزائر ومصر والمغرب وتونس بشكل حاد. وأكثر من هذا بدأت دول الخليج وغيرها من الدول المصدرة للنفط بالرد على تراجع نسبة الموارد النفطية بنسبة 50%. وبالإضافة إلى هذا هناك قلة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حاولت إجراء إصلاحات شاملة، فالسعودية تقدمت برؤية 2030 ولم تظهر بلدان أخرى قدرتها على التعامل مع المشاكل المدنية.

وعليه هناك حاجة للتعاون الأمني، مع أن وزارة الدفاع الأمريكية محقة في القول إن لا حل عسكرياً لأزمة التطرف في المنطقة. كما أن «بناء الأمم» قد يمثل تحدياً أكبر إلا أن الدعم الأجنبي يظل عنصراً مهماً لمساعدة دول مثل ليبيا والعراق واليمن وضرورة بناء حكم رشيد وإعادة عجلة الاقتصاد. كما أن هناك حاجة للتعامل مع الدول الأقل استقراراً مثل مصر وتونس.

تنظيم «الدولة»

ويرى كوردسمان أن تطوير خطة للدعم المدني أمر ضروري بالنسبة للإدارة المقبلة. فتنظيم «الدولة» يعتبر واحداً من التهديدات المتطرفة/الإرهابية، وستؤدي هزيمته إلى انتشار خطره من المقاتلين الهاربين أو الجماعات المتطرفة الموجودة. ويكشف بالضرورة عن التوترات الطائفية والعرقية والقبلية. ويقول إن الوقت قد حان لإعادة التفكير في مكافحة الإرهاب والتعاون لتحقيق الاستقرار المدني وعلى مدار عقود بدلاً من التركيز على أسوأ عدو لعدد من السنوات. ويجب على الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين التوقف عن التركيز على تنظيم «الدولة» ومعالجة عدد من المخاطر التي تهدد الحلفاء العرب. وتأمين وصول النفط إلى الأسواق العالمية. وحتى تنظيم «الدولة» ، فهو واحد من التهديدات المتطرفة في المنطقة ويؤدي إلى ضحايا أقل من المواجهة الحالية في سوريا بين النظام وجماعات المعارضة السورية.

فمع أن الأرقام حول التهديدات الإرهابية غير دقيقة وتظل متباينة إلا أن تقرير وزارة الخارجية لعام 2015 والصادر في أيار/مايو 2016 قدر عدد الهجمات التي نفذها تنظيم «الدولة» في عام 2015 بحوالي 931 هجوماً أو ما نسبته 7.9% من الهجمات على مستوى العالم (11.774.3)، وأدت هجمات الجهاديين إلى مقتل 6.050 أي نسبة 21.3% من مجمل 28.328 قتيلاً. ويظل العنف الذي ارتكبه تنظيم «الدولة» والجماعات الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى منه في أوروبا والولايات المتحدة.

وما هو واضح أن القتال لا يعبر عن صراع حضارات ولكن عن نزاع داخل حضارة واحدة وبين مسلمين. كما أنه تمرد من اجل الحصول على القوة التي تتنافس عليها قبائل وطوائف وجماعات اثنية. وعليه فالحل العسكري هو عنصر رئيسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار لكنه ليس الوحيد.

مدخل جديد

فإنهاء النزاعات والتمردات والحكم الشمولي الفاشل والتطرف وردع واحتواء إيران لها الأولوية في التعاون الأمني. ومن المهم تعاون الإدارة الجديدة مع الحلفاء العرب لمعالجة سلسلة من التهديدات التي تمثلها إيران. ويجب على الإدارة القادمة والكونغرس فهم أهمية حلفاء الولايات المتحدة العرب. ويجب على الإدارة والكونغرس إجراء فحص عام للتعاون مع الشركاء العرب بالمنطقة ودورهم في مكافحة الإرهاب.

وعليها العمل على التخلص من الآثار السلبية للحملة الانتخابية والتأكيد للمسلمين أنها مكرسة للعمل مع الدول الإسلامية وأنها لا ترى في المسلمين تهديداً. ويعتقد كوردسمان أن الولايات المتحدة وحلفاءها العرب بحاجة للتوصل إلى مدخل جديد يقوم على تخفيض النفقات الدفاعية وتحقيق نتائج فعالة. ويدعو الدول العربية وخاصة الخليجية لتحمل مسؤوليتها، فهذه الدول لا تصدر فقط النفط ولكن نظريات المؤامرة. ويجب على أمريكا مساعدة الحلفاء العرب كي يساعدوا أنفسهم. ولن يتم التوصل لهذه الصيغة طالما لم تتوصل الولايات المتحدة إلى طريقة للتعافي من جراح الحملة الانتخابية الشرسة.

اليوم التالي

ويرى بريان كلاس في مجلة «فورين بوليسي» أن أمريكا في حاجة لخطة سلام لما بعد الانتخابات. وكتب الزميل الباحث في مدرسة لندن للاقتصاد قائلاً «أدرس المجتمعات في مرحلة ما بعد الحرب من ساحل العاج إلى دول الربيع العربي مثل تونس، وهذه الطريقة التي يجب أن يقوم من خلالها الرئيس المقبل رأب الجراح بين الناخبين». وقال إن الولايات المتحدة ولأول مرة في التاريخ الحديث تحتاج إلى خطة مصالحة وطنية لما بعد الانتخابات وهي خطط مخصصة للدول الخارجة من نزاعات قسمتها. ويقول «في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر سيصحو 55 ملايين أمريكي وهم يشعرون بالرعب لنتائج الانتخابات الرئاسية سواء كانت كلينتون أم ترامب. وعلى خلاف النتائج السابقة فلن يشعر ملايين بالخيبة كما في الانتخابات السابقة بل ولن يقبلوا بالنتيجة».

وأشار الكاتب إلى استطلاع أجراه معهد السياسات العامة في فلوريدا في تشرين الأول/أكتوبر وتضمن سؤالاً حول كلينتون وفيما إن كانت «شيطانة»، وأجابت نسبة 40% من مؤيدي ترامب بنعم وقالت نسبة 19% إنها غير متأكدة. وربما كانت هذه النسبة تمزح أو تحاول التعبير عن عدم ارتياحها للمرشحة الديمقراطية إلا أن وجود سؤال كهذا يجعل من عام 2016 من السنوات المخزية للديمقراطية الأمريكية. وأكثر من هذا فقد أظهر استطلاع آخر أن نسبة 41% من الأمريكيين تعتقد أن الانتخابات يمكن «سرقتها». ولم يقترح المرشح الجمهوري أن الانتخابات مزورة بل قال إن كلينتون هي «مؤسسة تنظيم الدولة الإسلامية» ويجب «سجنها» وتحدث أكثر من مرة عنها بأنها «شيطانة».

واقترح المرشح الجمهوري عن إلينويز جوي ويلش في الأسبوع الماضي أنه سيقود ثورة لو فازت كلينتون. ويعلق الكاتب ان الأمريكيين ولحسن الحظ لا يؤمنون بحل الخلافات عبر العنف السياسي. وهناك قلة ترى أن «بعض المشاكل التي يعاني منها المواطنون من الحكومة يمكن حلها من خلال عدة رصاصات».

مخاطر العنف

ويقول كلاس إن مخاطر رؤية العنف في أمريكا ليست بعيدة، فقد كشفت الحملات الانتخابية عن تحول التظاهرات السلمية إلى عنف وجرى أيضاً تطبيع خطاب العنف. وفاقم الوضع التعليقات المعادية للأجانب والعنصرية والتعصب الديني. ووضح هذا من خلال حرق كنيسة في المسيسبي تعود للأفرو أمريكيين في 1 تشرين الأول/نوفمبر وكتب على جدرانها المتضررة «صوت لترامب». ولا يستبعد الكاتب حصول أحداث عنف متفرقة في مرحلة ما بعد الانتخابات وهو ما كان خارج التصور في عام 2012 أثناء المنافسة بين أوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني.

لو فازت كلينتون

وحتى لو لم يكن هناك عنف، فهناك حاجة للبحث عن وسائل للمصالحة الوطنية. فلو فازت كلينتون فستواجه مشكلة مزدوجة: فمن جهة ستحاول التصدي للعنف الذي يرتكبه بعض من يعتقدون أنها «شيطانة» أو يرون على الأقل أنها فازت عبر انتخابات مزورة.

ومن جهة أخرى ستحاول «التصرف كرئيسة تمثل كل الأمريكيين. وفي حالة فاز ترامب فإنه سيواجه مشكلة في جذب الذين يعتقدون أنه مقرف لأنه هاجم أو استخدم التعبيرات العنصرية ضد المسلمين والأفرو أمريكيين واللاتينو أو لأنه فاخر بمغامراته الجنسية وهاجم النساء.

ويعلق الكاتب مندهشاً أنه لم يفكر يوماً من أن تجربته في المجتمعات المنهارة بسبب الحروب الأهلية ستكون مفيدة لبلده الولايات المتحدة «لكن العام الحالي مختلف، فأصبح فجأة فهم انزلاق ساحل العاج للعنف الدموي السياسي بسبب انتخابات قاصرة عام 2010 مهم لتجنب الوقوع في المصيدة نفسها في الولايات المتحدة. كما أن التعلم من تجربة المصالحة التونسية وانتقالها المثير للإعجاب إلى الديمقراطية بعد الربيع العربي أصبح مهماً لتجنب أربعة أعوام من العجز الحكومي والانقسام في واشنطن». ويعتقد كلاس أن التجربتين من منطقتين مختلفتين في العالم تقدمان درساً مهماً حول كيفية التعامل مع المصالحة بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.

دروس غباغبو

ويدعو الكاتب ترامب التعلم من درس ساحل العاج عندما رفض لورين غباغبو قبول نتائج الانتخابات ودعا أتباعه للنزول إلى الشوارع وحمل السلاح بشكل أدخل الحرب في حرب أهلية لم تنته إلا بعد مقتل الآلاف واعتقال غباغبو نفسه ونقله لمحكمة جرائم الحرب الدولية. ويقول الكاتب هنا إن أمريكا لا تسير نحو الحرب الأهلية ولن ينتهي ترامب في هيج- هولندا، إلا أن حديث المرشح الجمهوري عن تزوير الانتخابات وأنه سيحدد موقفه منها في وقت لاحق فإنه يقوم بإرسال رسائل تزعزع الاستقرار. وعليه يرى كلاس أن الخطوة الأولى للمصالحة تأتي بقيام الجمهوريين بتهنئة كلينتون حالة فوزها وإعلان قبولهم نتائج الانتخابات حتى ولو لم يرض بها ترامب. وعلى الديمقراطيين فعل الأمر نفسه حالة فوز المرشح الجمهوري. ويجب على الجمهوريين العمل مع كلينتون من أجل إعادة الثقة بالنظام الانتخابي الأمريكي. فالعملية الديمقراطية لا تنجح أو تزدهر حالة تم النظر إليها عبر الرؤية الحزبية. وفي حالة فوز كلينتون فيجب عليها العمل مع ما أطلقت عليها «سلة الأسى» بدون أن «تشرعن» أفكارها المثيرة للشجب، في إشارة للطبقة البيضاء غير المتعلمة والتي انتعشت في ظل أفكار ترامب المسمومة. ويشير الكاتب هنا إلى أن معظم مؤيدي ترامب عنصريون. ووجد استطلاع أن معظمهم يؤمن بأن السود أقل ذكاءً وأكثر عنفاً من البيض.

وقالت نسبة 43% من الجمهوريين أن ترامب كان «محقاً» في معارضته لتعيين قاض من أصول مكسيكية للنظر في قضية متعلقة بالمرشح الجمهوري. ومع ذلك يجب إشعار المواطنين أنهم جزء من النظام. وهذا لا يعني قبول كراهيتهم للمرأة أو عنصريتهم. فعندما يشعر الناخبون سواء كانوا من أتباع كلينتون أو ترامب أنهم مستبعدون فسيحاولون تقويض النظام.

ومن أجل تجنب هذا فيجب أن تضم المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة وحول العالم أشخاصا ًبآراء بشعة سواء كانوا عنصريين أو مقاتلين سابقين في كولومبيا أو من أعضاء النظام السابق في تونس.

ضم الحرس القديم

فعندما بدأ هذا البلد ببناء نظام سياسي جديد بعد الإطاحة بالنظام الديكتاتوري عام 2011 تجنب الساسة الانتقام وتبنوا المصالحة. وكانت المشكلة ليست عنصرية ولكنها متعلقة بدور رموز النظام السابق بالعملية السياسية. ومن هنا قرر القادة التونسيون الناضجون ضم الحرس القديم وتفكيك ما دافعوا عنه. وجعلوا الديمقراطية في مركز المصالحة وشجبوا التعذيب. وفي مرحلة رضيت حكومة إئتلاف بالتخلي عن السلطة وتسليمها لتكنوقراط. ومع أن تونس بعيدة عن الولايات المتحدة إلا أن تجربتها مهمة للمجتمعات المنقسمة. فرفع غصن الزيتون للمنافسين الحزبيين، حتى لو كانوا يحملون أكثر الأفكار تقززاً مهم ليس للسلام ولكن لحياة الديمقراطية على المدى البعيد. ويقول إن النظام السابق في تونس انتهك حقوق الإنسان ومع ذلك لقي دعماً من ملايين التونسيين. وفي السياق فالأمريكيون الذين لا يشعرون بالراحة من معدلات التغير السكاني والتعقيدات في النظام الانتخابي هم أمريكيون وكذا الذين يعتقدون أن كلينتون تمثل تجسيداً للشيطان.

وفي الوقت الذي تستطيع فيه الحكومة انتقاء واختيار سياساتها فهي لا تستطيع اختيار مواطنيها. وفي ديمقراطية عاملة على الحكومة أن تعمل من أجل تحسين حياة الناخبين وهو ما عبرت عنه كلينتون. والمشكلة هي أن مؤيدي ترامب معادون للمؤسسة السياسية لاعتقادهم انها لا تهتم بهم. ويرى الكاتب أن اليوم التالي للانتخابات هو الأكثر تقلباً، فعلى كلينتون لو فازت التعلم من درس تونس من خلال تخفيف مشاعر الخوف لدى الناخبين الذين يريدون تقويض إدارتها، وتقوم باتخاذ الخطوة الأولى وتعيين محام جمهوري كمستشار لها في البيت الأبيض. أما الخطوة الثانية فيجب عليها الوصول إلى داعمي ترامب وأن تقدم لهم السياسة التي يستحقونها. وعليها عقد سلسلة اجتماعات في مراكز المدن للاستماع لما يريده المواطنون. وفي النهاية فمن سيكون الفائز اليوم فسيحكم الناخبين الأكثر انقساما في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وكان أبراهام لينكولن قد حذر قبل الحرب الأهلية الأمريكية قائلاً «بيت منقسم على نفسه لا يمكنه الصمود» و»نحن لسنا على شفير حرب أهلية ولكن البيت منقسم بالتأكيد».

من المسؤول عن الكراهية

المهم في سياق الانتخابات الأمريكية هي أن كلمة الكراهية أصبحت الكلمة الجديدة في الاستخدام اليومي. فقد عاش الأمريكيون جرائم الكراهية وخطاب الكراهية وسياسة الكراهية واليوم هناك كراهية كلينتون. والمشكلة في كل هذا أنه تم تعليمهم وعلى مدار ربع قرن كيفية كراهية المرشحة الديمقراطية. ويشير جوريك مارتن في صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أغنية في جنوب الباسفيك تعبر عن مزاج الكراهية والعنصرية اليوم «سيتم تعليمك قبل فوات الأوان/ قبل أن تصل السادسة أو السابعة أو الثامنة/ كي تكره كل الناس الذين يكرههم أقاربك/ويجب تعليمك بتركيز». ويقول إن المبارزة الشهيرة عام 1804 بين نائب الرئيس الكسندر هاميلتون ووزير المالية أرون بير لم تأت عبثاً فقد كان الاثنان يكرهان بعضهما البعض.

وتظل المواجهة التي انتهت بمقتل هاميلتون عن شخصين أما كراهية كلينتون فقد تم تركيزها وتعليمها، من خلال الكتب والصحف والتلفزة واليوم التويتر والإنترنت و»أقول إن هيلاري كلينتون ظهرت كما هي أو كما تبدو لأن أمريكا لقنت كي تكرهها ولأكثر من ربع قرن . وعندما تقول شيئاً طوال الوقت فإنه يلصق. وكلامي ليس دفاعاً عن المرشحة الديمقراطية أو قضيتها. فأنا لا أعرفها مع أني قابلت زوجها من خلال عملي المهني- لكن هذا واحد من التفسيرات». ويرى الكاتب أن قصة الكراهية بدأت عام 1992 عندما كان الجمهوريون في ذروة نجاحهم ويحاولون البناء على نجاح رئاسة ريغان. فقد سيطر الحزب على البيت الأبيض لمدة 12 عاماً ولمدة 20 عاما خلال الـ24 عاما الماضية. وجاء صعود حاكم اركنساس، بيل كلينتون، الذي مثل صورة جديدة عن الديمقراطيين – شاب وفصيح وصارم ويميل إلى الوسط ويتمتع بذكاء سياسي ويجب التعامل معه بجدية، ليحرم جورج هيربرت بوش من ولاية ثانية رغم أن شعبيته كانت 90%. ومن هنا قرر الجمهوريون إنزال كلينتون عن الفرس قبل أن يبدأ بالعدو ونزع الشرعية عنه إن اقتضت الضرورة، حالة وصوله للرئاسة.

وبدأت الحملة بامرأة ظهرت أمام الكاميرات وزعمت أن الحاكم أقام علاقة عاطفية معها ومن ثم قدموا تفاصيل غامضة عن صفقات «وايتووتر لاندز» في أركنساس. وقد تسيدت هذه القصص أول فترة رئاسية. ويتساءل الكاتب هنا عن الشخص الذي كان يقف وراء هذه التسريبات، ويجيب أن هناك شخصاً واحداً وهو نيوت غينغرتش، رئيس الكونغرس في عام 1994. فقد تعلم الفن المظلم للتدمير السياسي والذي مارسه ضد السياسيين. ويرى الكاتب أن غينغرتش الذي لا يزال يقدم خدماته في التدمير السياسي لترامب، يتحمل مسؤولية غياب النقاش السياسي المتحضر في أمريكا.

وأشار الكاتب للدور الذي لعبته الصحافة، مثل مجلة «سبكتاتور» المحافظة و»وول ستريت جورنال» والذي كانت واحدة من افتتاحيتها عاملاً في انتحار فينس فوستر، أحد مساعدي كلينتون الموثوقين في البيت الأبيض وتبع ذلك اتهامات من النائب عن ولاية إنديانا، دان بيرتون إنه قتل بناء على طلب من هيلاري كلينتون.

ثم منح روجر إيلز الذي عمل مساعداً لريتشارد نيكسون خدمة للقوى المعادية لكلينتون حضوراً على التلفاز من خلال شبكة فوكس نيوز. أما على الراديو فقد كان لراش ليبمو حضور أوسع وأدى إلى تقليد (مارك ليفين ومايكل سافيج وشين هانيتي وغيرهم) وصدر عدد لا يحصى من الكتب ضد كلينتون عن دور النشر التي يديرها اليمين المتطرف مثل ريجينري. ورغم فضيحة مونيكا لوينسكي إلا أن كلينتون ترك البيت الأبيض بعد ثماني سنوات من الازدهار الاقتصادي وفائض في الميزانية وجهز أمريكا للقرن الحادي والعشرين وبشعبية أكبر من تلك التي حظي بها رونالد ريغان. إلا أن الحملة ضد زوجته لم تتوقف ولاحقوها طوال السنوات الماضية.

ومن هنا فترامب هو الأخير الذي ينضم لكتيبة كراهية كلينتون حيث أطلق عليها المجرمة ووعد برميها في السجن. ونقل سم الكراهية إلى درجة أخرى. ولكنه كان يزرع سمه في أرضية خصبة قابلة لأن الأمريكيين تعلموا فن كراهية كلينتون ولم تكن وحدها- فلم يكن الحال سهلا لأول رئيس أمريكي أسود. ويختم الكاتب بذكر بقية الأغنية «يجب أن تتعلم كيف تخاف/ من الذين خلقت عيونهم بطريقة غريبة/ ومن ذوي البشرة المختلفة.