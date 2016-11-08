﻿أنجلينا جولي تتفق مع براد بيت على وصاية منفردة على أطفالهما

لوس أنجليس – د ب أ: قال متحدث باسم الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إنها حصلت على حق الوصاية المنفردة على أطفالها من زوجها الممثل براد بيت، وذلك بعد اتفاق توصل إليه الزوجان.

وذكرت صحيفة «دايلي ميل « البريطانية أن الاتفاق ينص على أن يستمر أطفال الزوجين الست، الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و15 عاما، في القيام بزيارات علاجية مع براد بيت.

وكانت أنجلينا قد تقدمت بطلب للطلاق في أيلول / سبتمبر الماضي، بعد أيام من ورود تقارير بإصابة براد بيت بنوبة غضب خلال رحلة خاصة مع أسرته .

وجاء في البيان الذي صدر أنه تم التوصل للاتفاق منذ أكثر من أسبوع بعد التشاور مع خبراء في رعاية الأطفال .

وأضاف البيان «سوف يبقى الأطفال الستة مع والدتهم، وسوف يحضرون زيارات علاجية مع والدهم».

يذكر أن العلاقة بين براد بيت وأنجلينا بدأت عام 2005 أثناء تصوير فيلم «مستر أند مسز سميث» ، وقد تزوجا عام 2014 .