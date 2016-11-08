﻿ «البعوض الكسلان» يصيب النساء أكثر من الرجال

لندن ـ رويترز: و جد باحثون أن «البعوض الكسلان» هو السبب وراء زيادة احتمال إصابة النساء اللائي يملن لقضاء وقت في المنزل أكبر من الرجال بحمى شيكونغونيا وهي مرض فيروسي مؤلم ينقله البعوض وينتشر بطريقة انتشار فيروس زيكا. والشيكونغونيا التي تُنقل عادة عن طريق التعرض للسعات البعوض من النوع المعروف باسم الزاعجة المصرية خلال ساعات النهار يمكن أن تسبب أعراضاً تؤدي للوهن من بينها ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام حادة في المفاصل وتستمر شهوراً.

وحللت دراسة جديدة نُشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم تفشياً لحمى شيكونغونيا في 2012 في قرية بالبارا في بنغلادش والتي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة داكا.

وقالت الدراسة إن أكثر من ربع الحالات انتشرت داخل المنزل نفسه في حين حدثت نصف حالات الإصابة في منازل تبعد أقل من 200 متر مما أدى إلى تجمعات صغيرة للمرض.