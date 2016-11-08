﻿قريبا.. «الهريسة» التونسية ضمن تراث اليونسكو

تونس – «القدس العربي» – من حسن سلمان: تستعد منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) حالياً لإدراج «الهريسة» التونسية ضمن تراثها اللامادي.

وقالت لمياء شاكر المسؤولة عن مشروع «علامة جودة الأطعمة التونس» في المنظمة الأممية للتنمية الصناعية (يونيدو) إن خمس مؤسسات تونسية تؤمن ثلث الانتاج المحلي من «الهريسة» تسعى للحصول على هذه العلامة، مشيرة إلى إمكانية انضمام منتجات تونسية أخرى معروفة إلى القائمة، من بينها زيت الزيتون والتمور والسردين المعلّب.

وتعتبر الهريسة (تتكون أساساً من الفلفل الأحمر مع التوابل) جزءاً من التراث الوطني التونسي، وتواجه مع زيت الزيتون منافسة دولية كبيرة، وخاصة بعدما احتلت تونس مؤخراً المركز الأول عالميا ً في صادرات زيت الزيتون.