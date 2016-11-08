﻿السجن مدى الحياة لمصرفي بريطاني قتل امرأتين في هونغ كونغ

هونغ كونغ ـ رويترز: صدر حكم بالسجن مدى الحياة على مصرفي بريطاني الثلاثاء لقتله سيدتين اندونيسيتين بعد أن قام بتعذيبهما واغتصابهما في شقته الفاخرة في هونج كونج واعترف بجريمته.

وكان روريك جاتينج (31 عاماً) وهو موظف سابق في بنك أوف أمريكا قد نفى قتل سومارتي نينجسيه (23 عاماً) وسينينج موجياسيه (26 عاماً) في عام 2014 على أساس عدم مسؤوليته عن أفعاله نتيجة لاستخدامه الكحول والمخدرات.

واعترف بذنبه في اتهام أقل حدة وهو القتل الخطأ في القضية التي أثارت ضجة في وسائل الإعلام العالمية بعد نشر تسجيل فيديو مروع للواقعة عرض على المحلفين وبسبب وحشية القتل. واتفق المحلفون بالإجماع على إدانته بالقتل.

ووقف جاتينج خريج جامعة كامبريدج مرتدياً قميصاً أزرق مطأطأ الرأس أثناء النطق بالحكم ولم يبد عليه أي انفعال في قاعة المحكمة التي امتلأت بالصحافيين. وأبدى جاتينج وهو حفيد شرطي بريطاني في هونغ كونغ وامرأة صينية أسفه في بيان تلاه محاميه تيم اوين. وقال في البيان «لا يمكنني رفع الأذى ومع ذلك … أشعر بالأسف. أشعر بأسف تعجز عن وصفه الكلمات».