 مسلحون يقتلون أكثر من 30 من عمال المناجم بشمال نيجيريا





باوتشي (نيجيريا)- رويترز- قالت الشرطة النيجيرية يوم الثلاثاء إن مسلحين قتلوا أكثر من 30 من عمال منجم للذهب في منطقة نائية بشمال البلاد.

وقال محمد شيهو المتحدث باسم الشرطة إن المهاجمين اقتحموا مخيم العمال في منطقة مارو بشمال غرب ولاية زامفارا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وأضاف أن المهاجمين لم يسرقوا شيئا وأن الدافع وراء الهجوم مجهول.

وفي مارس آذار هاجم مسلحون مخيما في نفس الولاية وقتلوا أحد عمال المناجم، فيما وصفه مسؤول بالشرطة بأنه هجوم ربما كان مرتبطا بنزاع بين العمال.

وتسعى نيجيريا لاجتذاب المستثمرين لقطاع المناجم لكن انعدام الأمن وعدم توافر البيانات من بين العوامل التي تثني العديد من الشركات الأجنبية على الإقدام.