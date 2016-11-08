جورج بوش الابن يمتنع عن التصويت لترامب





واشنطن- الأناضول- امتنع الرئيس الأمريكي الأسبق، الجمهوري جورج بوش الابن، عن التصويت لمرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة “نيويورك ديلي” عن المتحدث باسم مكتب بوش، فريدي فورد، قوله إن الرئيس الأسبق لم يصوت لترامب ولا لغريمته الديموقراطية، هيلاري كلينتون، دون يوضح لمن أعطى صوته.

يذكر أن عائلة بوش، التي ينتمي إليها الرئيسان الأسبقان جورج الابن ووالده جورج الأب، هي من أبرز العوائل الجمهورية، إلا أن شقيق جورج الابن جيب بوش خسر المنافسة على تمثيل الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية، لصالح ترامب؛ الأمر الذي دفع العائلة للتعبير عن عدم الرضا.

وحكم بوش الأب البلاد في الفترة من عام 1989 إلى عام 1993، في حين تولى بوش الابن الرئاسة لفترتين، من عام 2001 إلى 2009.

وتشهد الولايات الأمريكية اليوم انتخابات حاسمة لاختيار الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، ويتنافس فيها عدة مرشحين أبرزهما كيلنتون وترامب.