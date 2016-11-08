 أعداد أكبر من المشاركين لأول مرة في الانتخابات الأمريكية





واشنطن- رويترز- أظهرت القراءة الأولية لاستطلاع أجرته “رويترز″ ومؤسسة “إبسوس″ لاستطلاعات الرأي أن حوالي 15 في المئة من الأمريكيين الذين ألقوا بأصواتهم يوم الثلاثاء قالوا إن هذه المرة الأولى التي يشاركون فيها في انتخابات رئاسية مقارنة مع تسعة في المئة عام 2012.

وشمل الاستطلاع قرابة 35 ألف شخص، وأظهر أن 13 في المئة من الناخبين انتظروا حتى الأسبوع الأخير من السباق الرئاسي ليقرروا المرشح الذي سيؤيدونه ارتفاعا من تسعة في المئة عام 2012.