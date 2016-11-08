إصابة 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار في كاليفورنيا





واشنطن- د ب أ- ذكر تقرير إخباري مساء الثلاثاء أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق نار في مدينة أزوسا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووقع إطلاق النار حوالى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، في حي سكني في أزوسا، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الشرطة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال جيري ويليسون، من إدارة شرطة أزوسا: “الوضع متقلب وخطير للغاية”.

ونقل المصابون الأربعة إلى المستشفى بينما لم يتم الكشف عن مدى خطورة إصاباتهم.